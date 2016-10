Vier Vertreter des Basler Handball-Traditionsvereins RTV 1879 Basel gingen am Donnerstag vormittag, 6. Oktober 2016, in die Schule. Cheftrainer Joop Fiege, die NLAStammspieler Florian Goepfert und Maurus Basler sowie Juniorentrainer Felix Forster führten in der Sporthalle Gartenhof in Allschwil rund 40 Kinder der Tagesschule Allschwil BL in die Geheimnisse des Handballsports ein.