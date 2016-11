Nun geht es mit dem Betrieb in der nationalen Meisterschaft weiter. Dabei empfangen die NLA-Handballer des RTV 1879 Basel den unmittelbaren Tabellennachbarn St. Otmar St. Gallen, der Anfang September im Hinspiel auswärts 30:27 bezwungen werden konnte. Anpfiff dieser Partie ist am kommenden Samstag, 12. November 2016, um 19:00 Uhr, in der Sporthalle Rankhof in Basel.

Die letzten Wochen verliefen für den RTV wenig erfolgreich. Aus den vergangenen acht Spielen resultierten zwei Unentschieden und sechs Niederlagen. Dadurch rutschte der RTV in der Tabelle auf den zweitletzten Platz ab, punktgleich mit St. Otmar St. Gallen und fünf Zähler vor dem Schlusslicht Gossau.

In diesen Tagen und Wochen setzt der RTV nun mit Garantie alles daran, definitiv wieder auf die Erfolgsstrasse zurückzukehren. Der RTV bestreitet drei Heimspiele in Serie und will in diesen wenn immer möglich das Punktemaximum holen, um so seine Chancen auf eine Finalrunden-Qualifikation wieder deutlich zu verbessern. RTV-Trainer Joop Fiege steht wieder ein erheblich gesünderes und somit breiteres Kader als zuletzt zur Verfügung, was den RTV zweifellos zusätzlich stärker und unberechenbarer machen wird. Den Auftakt zu einem goldenen November soll ein Heimsieg gegen St. Otmar St. Gallen bilden. In diesem Sinne: Hopp RTV !