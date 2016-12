Auswärts bei Pfadi Winterthur begann der RTV trotz den verletzungsbedingten Absenzen der Schlüsselspieler Florian Goepfert und Bruno Kozina bemerkenswert stark, konzentriert und erfrischend, hatte mehrmals zwei Tore Vorsprung und überzeugte vor allem in der Startviertelstunde.

Die Zürcher ihrerseits übernahmen erst nach 19 Minuten erstmals die Führung, die sie allerdings in der Folge nie mehr abgaben. Zur Pause sah sich der RTV nur knapp im Rückstand (15:17) und durfte sich gegen einen an diesem Abend nicht sonderlich überzeugenden Gegner durchaus realistische Chancen auf einen Punktgewinn machen.

Doch nach der Pause passte beim RTV dann nicht mehr viel zusammen. Namentlich offensiv agierte das Team von Trainer Joop Fiege fortan nur noch wenig überzeugend und brachte in den zweiten 30 Minuten nur noch acht Tore zustande. Bester RTV-Spieler war in den zweiten Halbzeit Torhüter Sebastian Ullrich.

Speziell: in der ersten Halbzeit überzeugte der RTV in der Offensive und die beiden Torhüter hielten kaum einen Ball, in Halbzeit zwei mangelte es plötzlich in der Offensive, während die Torhüterleistung deutlich besser war. So blieb der durchaus mögliche Punktgewinn eine Illusion. Bester RTV-Torschütze war der Rumäne Rares Jurca mit acht Treffern. Derweil brachte der RTV sämtliche vier ihm zugesprochenen Penalties nicht am gegnerischen Torhüter vorbei.

Nächste Fixpunkte für den RTV bilden in den kommenden Tagen zwei definitiv richtungweisende Heimspiele innert 70 Stunden (beide in der Rankhofhalle). Zunächst am kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr gegen den amtierenden Schweizermeister Kadetten Schaffhausen, und anschliessend am Samstag, 10. Dezember um 19.00 Uhr gegen den Tabellennachbarn BSV Bern Muri.