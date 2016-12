Die Vorzeichen vor dem Spiel waren nicht die besten. Auf der Tribüne sassen mit Müller, Spänhauer (beide Bänderprobleme), Oberli (Ermüdungsbruch) und Captain Sala (Schulter) nicht weniger als 4 Spieler, die für gewöhnlich in der Startaufstellung stehen. Zusätzlich fehlte weiterhin der emotionale Leader Morf mit einer Knieverletzung.

Zum Glück ist der TVB ein breitaufgestellter Verein mit einer schweizweit führenden Juniorenabteilung und verfügt auch über weitere starke Aktivteams. So kamen mit Buob (Jahrgang 1999), Butt (1997), Esparza (1999), Reichmuth (1998), Riebel (1997) mehrere ganz junge Spieler zum Einsatz und Jutzeler aus der zweiten Mannschaft machte sein NLB-Saisondebüt.

Die Birsfelder legten gut los und lagen rasch 0:2 in Front. Siggenthal hatte etwas Mühe in die Gänge zu kommen, da Birsfelden direkt von Beginn weg mit Reichmuth eine Manndeckung auf Spielgestalter Moser spielte. Nach einer kurzen Angewöhnungsphase konnte aber auch das Heimteam aufdrehen und eine kleine Schwächephase der Baselländer ausnutzen und mit 6:3 in Front gehen.

Birsfeldens Coach Reichmuth nahm ein Timeout und stellte seine Mannschaft neu ein. Die Anweisungen wurden weitgehend umgesetzt und eine 11:15 Pausenführung herausgespielt.

Überzeugende Abwehr

In Halbzeit zwei musste man das Heimteam zuerst auf 14:15 rankommen lassen, ehe man wieder ins Spiel fand. Was aber danach folgte, war ganz stark. Offensiv angeführt vom starken Mikula (8 Tore) und einer starken Flügelzange Reichmuth (5) und Butt (5) spielte man sich in einen Rausch.

In der Abwehr überzeugte ein überragender Jutzeler, der in seinem ersten NLB-Saisonspiel 2016/17 sogleich die Abwehr dirigierte. Und auch Routinier Ryhiner stand ihm in nichts nach. Und was dahinter im Tor stand, war schon fast Weltklasse. Tormann und Lebensversicherung Braun kam auf eine überragende Abwehrquote von 50 Prozent.

Alles in allem eine ganz starke Leistung, die Lust auf mehr in den kommenden Spielen macht. Wehrmutstropfen war der verletzungsbedingte Ausfall von Galvagno sowie eine Handverletzung von Sebele, der nach 15 Minuten nur noch im Angriff eingesetzt werden konnte.