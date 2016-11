Das Spiel gegen Baden stand unter einem schlechten Stern. Im Training verletzte sich zuerst der erste rechte Flügel Butt am Knie und dann beim Einlaufen auf das Spiel der zweite rechte Flügel Müller am Fuss. Somit musste das NLB-Fanionteam ohne gelernten rechten Flügel in die Partie gegen Baden steigen. Entsprechend konfus waren teilweise die Angriffsbemühungen und in der Abwehr fehlte Müller auch im Innenblock. Leider war dort auch die Alternative Oberli nach einer Verletzung noch nicht bei 100%. Nach 10 Minuten lag man dann auch 4:7 im Rückstand. Dieser Rückstand konnte während des Spiels nie mehr aufgeholt werden und Baden konnte einen lockeren 24:29 Sieg einfahren. Zu allem Übel verletzte sich in dieser Partie auch noch Captain Sala an der Schulter und wir länger ausfallen.

Mit mehreren verletzten Spielern mehr (Müller, Sala gesellten sich zu Morf) und angeschlagenen Spielern (Oberli, Butt), welche mehr als Back-up im Kader figurierten, musste man sich dem Kellerduell gegen Genf stellen. Zum Glück kann der TVB auf eine hervorragende Juniorenförderung zählen, aus welcher verschiedene Spieler mit Talentförderlizenzen bei anderen Vereinen agieren. So standen zum ersten Mal in dieser Saison Berger (sonst RTV Basel) und Esparza (TV Pratteln NS und U19E Junior) im Kader. Der Junge Esparza vermochte sogleich mit 4 Toren meist zu überzeugen.

Kopf an Kopf Rennen

Birsfelden startete engagiert in die Partie gegen Genf und nach 12 Minuten lag das Heimteam mit 7:4 in Front. Genf liess sich jedoch nie vollständig abschütteln und konnte bis zur Halbzeit auf 13:13 ausgleichen. In Halbzeit 2 lieferten sich die beiden Teams ein Kopf an Kopf Rennen. Dies lag vor allem an TVB-Keeper Braun, welcher mit einer überragenden Partie (ca. 50% Abwehrquote) seine Farben im Spiel hielt. Nach 50 Minuten konnten sich die Genfer dennoch zum ersten Mal mit 2 Toren auf 20:22 absetzen. TVB-Coach Reichmuth nahm unmittelbar ein Timeout um sein Team wieder einzustellen. Dies gelang einigermassen und das Heimteam konnte sich nochmals zu 27:27 Unentschieden herankämpfen.