Birsfelden startete ansehnlich in die Partie und konnte auf 4:2 vorlegen. Danach zogen beide Teams in Gleichschritt weiter bis zum 11:11 in Minute 25. Schon hier gab es aber Anzeichen für ein schlechtes Abschlussverhalten der Birsfelder, jedoch konnte dies auch noch durch eine solide Abwehr- und Torhüterleistung kaschiert werden. Danach aber der Bruch, bis zur Halbzeit konnten die Gäste aus Solothurn auf 11:14 davonziehen.

Die Leistung in Halbzeit 2 war dann schon fast eine Bankrotterklärung. Ideenlos und mit schlechten Abschlüssen, inklusive total 6 verworfenen Penalties und weiterer gefühlt 10 hundertprozentigen Chancen, rannten die Birsfelder kopfvoran ins verderben. Am Schluss stand das klare Verdikt von 19:26.

Zusätzlich verlor Birsfelden auch noch Spielmacher Mikula mit einem Wadenbeinbruch (gute Besserung an dieser Stelle!). Durch den Sieg von Chenois Genf gegen Winterthur ist nun der Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf 3 Punkte geschmolzen. Sprich in Birsfelden ist 5 vor 12 und gegen Wädenswil im nächsten Spiel ist ein Sieg ein Muss.