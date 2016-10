Münsingen ist dies, was man eine grundsolide, eingespielte und kampfstarke Equipe nennt. Das Kollektiv steht über Individualisten – und damit sind die Berner, seit drei Jahrzehnten von Kulttrainer Fritz Feuz betreut, bestens gefahren.

Die Basler bleiben überlegen

Dem Gastgeber war bewusst, dass «mit den Baslern eine Mannschaft kommt, die weit unter ihren Möglichkeiten, sowie Potenzial und Substanz, klassiert ist», wie die Verantwortlichen in den Lokalmedia vor der Partie erklärt hatten. Und dem war auch so. Bereits nach einer Viertelstunde führte der Gast aus Basel mit 2:0. Mickaël Rodriguez hatte im Stile eines «Knipsers», welcher der Franzose ja auch ist, das Führungstor erzielt, Roman Spahr mittels Kopfball nachgedoppelt. Und hätte Tobias Mumenthaler in der 44. Minute nicht die Latte getroffen – das Duell zwischen dem vermeintlichen Spitzenklub und Fast-Schlusslicht Black Stars wäre bereits nach 45 Minuten entschieden gewesen.

Durch einen Doppelwechsel versucht Münsingen-Trainer Feuz, seiner bis dato inferioren Mannschaft neues Leben einzuhauchen. Mit Silvan Aegerter kam der frühere, langjährige Super-League-Akteur (Thun, Zürich, Lugano) und jetzige Assistenztrainer. Die Berner waren nun spielbestimmend, drückten aufs Anschlusstor – und liefen in einen Konter, den Rodriguez abschloss. Der Ehrentreffer in der Nachspielzeit war verdient, jedoch nur Resultatkosmetik.

Black-Trainer Andy Fimian konnte jene Elf auflaufen lassen, die vor einer Woche den FC Wangen bei Olten förmlich «gewatschelt» hatte. Dass die Solothurner an diesem Wochenende zuhause den FC Thun Berner Oberland mit 4:1 bezwangen, erstaunt sehr.

Noch belegt der Basler Quartierverein einen Rang, der nicht dem eigenen Selbstverständnis entspricht. Andererseits ist man der Überzeugung, dass höchstens der Leader (Nachwuchs des FC Luzern) das Potenzial der Basler verfügt.

Noch stehen fünf Matches bis zur Winterpause aus – mit analogen Auftritten müsste es dem FCBS gelingen, in der erweiterten Spitzengruppe Unterschlupf zu finden. Denn Münsingen konnte den Baslern zwar viel Kampfkraft und Einsatzwillen entgegenstellen – substanziell war Black Stars dem Zweiten weit überlegen.