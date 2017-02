Am Samstag schlossen die NLB-Damen von Unihockey Basel Regio mit einem Auswärtsspiel gegen UH Lejon Zäziwil die Regular Season ab. Das Team um Chefcoach Aarno Niemi beendet die Qualifikation auf Rang 7 und startet nun am Mittwoch in Rümlang in die Viertelfinal-Playoff-Serie gegen die zweitplatzierten Hot Chilis Rümlang-Regensdorf.