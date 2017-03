Gewichtiger Abgang bei den Old Boys



Probleme, alles unter einen Hut zu bringen, sieht er jedoch nicht: «Ich mache das schon lange so, zudem ist es für mich eher Hobby als Arbeit.» An der Transferfront fällt vor allem der Abgang Dario Terzics auf – und vielleicht in der Rückrunde auch ins Gewicht.

Der torgefährliche Flügelspieler muss die Old Boys wegen Komplikationen mit seinem Nicht-EU-Bürger-Status verlassen. Neu zum Kader gestossen ist dafür unter anderen Artan Shillova. Der ehemalige FCB-Junior ist zwar kein Unbekannter in der Basler Regionalfussballszene, spielte in den vergangenen dreieinhalb Jahren jedoch auf deutlich tieferem Niveau bei Dardania (2. Liga interregional) und Rheinfelden (2. Liga).



Vollkommen anders ist die Ausgangslage vor Beginn der Rückrunde beim FCB-Nachwuchs: «Dass die Vorrunde so gut sein würde, konnte ich nicht ahnen», sagt U21-Trainer Wicky. Platz zwei ist tatsächlich ein sehr starkes Ergebnis, bedenkt man, dass der FCB vor einem Jahr noch in der unteren Tabellenhälfte stand. Doch auch Basel hatte einige Abgänge zu verzeichnen: Arxhend Cani ist neu bei Cuphalbfinalist Winterthur, Charles Pickel bei GC, während Raoul Petretta im eigenen Fanionteam Fuss fassen konnte.