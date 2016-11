Bereits vor dem Spiel war allen Beteiligten klar, dass die Zürcherinnen die Niederlage des letzten Aufeinandertreffen vergessen machen möchten. Dementsprechend mit hohem Tempo startete die Partie in welcher sich GC Amicitia Zürich nach 11 Minuten einen 3 Tore Vorsprung erspielen konnte (4:7). Doch das Heimteam schaffte es in der 18. Minute mit schönen Kombinationen im Angriff den 10:10 Ausgleich zu erzielen. Doch immer wieder schlichen sich bei den Leimentalerinnen technische Fehler im Angriff ein, welche oftmals mit schnellen Kontern der Gäste gnadenlos bestraft wurden. Mit einem zwei Tore Rück-stand für das Heimteam ging es in die Kabine (16:18).

Nach der Pause verlief die Partie bis in die 41. Minute ausgeglichen. Doch dann konnten sich die Zürcherinnen mit 22: 26 ein wenig absetzten. Die Leimentalerinnen agierten nicht mehr mit der nötigen Durchschlagskraft im Angriff und die gegnerische Kreisläuferin stell-te die Abwehr des Heimteams immer wieder vor Probleme. Doch die Baslerinnen gaben sich noch nicht geschlagen und schafften den Anschlusstreffer auf 30: 31. Doch die Zür-cherinnen waren an diesem Abend zu stark und konnten die Partie mit 31:35 für sich ent-scheiden.

Nun geht es für die Leimentalerinnen bereits am kommenden Donnerstag im CH- Cup auswärts gegen den LC Brühl II weiter. Das nächste Heimspiel steht am kommenden Samstag gegen den HV Herzogenbuchsee auf dem Programm (Binningen Spiegelfeld, 17.30 Uhr).

HSG Leimental I- GC Amicitia Zürich 31:35 ( 16:18)

Oberwil Thomasgarten. – 100 Zuschauer. - SR:Hug, Tschanz. – Strafen: zweimal 2 Minu-ten gegen die HSG Leimental und dreimal 2 Minuten gegen GC Amicitia Zürich.

HSG Leimental: Hiestand, Steiner; Schöffel (9), Lorenz (5/5), Herrera (1), Mathys A. (3), Czerwenka (2), Krieger (3), Jutzi, Zimmerli (2), Mathys S. (5), Reinders (1).

GC Amicitia Zürich: Leuenberger V./Fischbacher; Bopp (1), Salem, Müller (4), Muntwyler (4), Dormann (3), Leuenberger (3/1), Lüscher (2), Ribeiro de Freitas (7), Nötzli(6), Scha-gegg (3).

Bemerkungen: Leimental ohne Bütikofer, Köster, Scherb, Schwaiger (alle verletzt) und Oberholzer (Einsatz 1. Liga).