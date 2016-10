Es begann so gut an diesem sonnigen Samstagnachmittag im Stade de Tourbillon in Sion: Freistoss für die Old Boys aus rund 20 Metern, Karim Barry vertritt den gesperrten Stammschützen Onur Akbulut und trifft wunderschön in die Torhüterecke zum 1:0. Und dies zu einem perfekten Zeitpunkt, nämlich gut fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff. Davor war die Partie eher ereignisarm und beide Teams erspielten sich wenig Torchancen. Doch auch nach dem Halbzeitpfiff ereignete sich nicht viel.

Vor allem Sion, welches mit Daniel Follonier und Geoffrey Bia auf zwei Super-League-erprobte Spieler zurückgreifen konnte, enttäuschte. Die Wende brachten schlussendlich zwei Ersatzspieler. In der 70. Minute war es der zehn Minuten zuvor eingewechselte Pinga, der das 1:1 erzielte – und wie. Er nahm eine Aussenristflanke mit der Brust an und traf mit einem herrlichen Seitfallzieher ins weite Eck. Und auch der zweite Treffer der Sittener war schön anzusehen.

Lukas Cmelik, ein rechter Flügel aus der Slowakei und eigentlich auch im Kader der ersten Mannschaft, konnte eine Flanke von Martins ebenfalls per Direktabnahme und wie Pinga ebenfalls in die weite Ecke schlenzen. Allerdings wurde Cmelik von der OB-Abwehr etwas gar alleine gelassen. Ein Aufbäumen der Old Boys gelang teilweise.

Karim Barry hatte in der Schlussminute noch eine gute Schussgelegenheit, scheiterte jedoch an Sion-Keeper Noah Berchtold und wenige Augenblicke köpfelte Florian Müller den Ball aus wenigen Metern über den Kasten. Dank der Niederlage von United Zürich im Derby gegen YF Juventus, bleibt der Basler Quartierklub noch wegen des besseren Torverhältnisses über dem Strich. Nächste Woche folgt dann ein ganz heisses Duell gegen den Tabellennachbarn FC Bavois (15.00 Schützenmatte).