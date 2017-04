Doch Kapitän und Topscorer Onur Akbulut kam nicht mehr zum Zug, was doch eine äusserst fragwürdige Entscheidung von Trainer Aziz Sayilir ist. Denn Akbuluts Kreativität hätten die Old Boys am Samstag-Nachmittag durchaus gebrauchen können.

Insbesondere in der ersten Hälfte geschah sichtlich wenig, auch die Berner waren jedoch nicht allzu gefährlich. „Es war sehr schwierig an der Fünferkette der Old Boys vorbeizukommen“, meinte Breitenrain-Assistenztrainer Andreas Güntensperger.

OB spielt unter Sayilir mit einem 3-4-3-System, was in der Defensive eher einem 5-4-1 gleicht. Kurz vor der Pause dann doch eine Offensivaktion des Heimteams: Interimskapitän Florian Müller setzte sich im gegnerischen Strafraum durch und schob den Ball zu Valentin Mbarga, der abgeklärt zur 1:0-Halbzeitführung traf. Es war der erste Treffer Mbargas seit seiner Rückkehr aus Dornach und sein zweiter Treffer im 37. Einsatz für die Old Boys.

Rotation im Abstiegskampf

Nebst Mbarga schenkte Sayilir Marius Blatter das Vertrauen. Der 18-Jährige zeigte bei seinem Startelfdebüt eine ansprechende Partie. Die beste Aktion war eine Vorlage für den nach vorne gestürmten Innenverteidiger Dünki, der jedoch an „Breitsch“-Keeper Kiener scheiterte.

Danach folgte die Wende. Als erstes holte der übermotivierte Pascal Rietmann seine zweite gelbe Karte und wurde vom Platz gestellt. Zehn Minuten später erzielte der eingewechselte Volina mit einem nicht sehr platzierten, aber flatternden Flachschuss aus 30 Metern den Ausgleich – ein ärgerlicher Gegentreffer. Und rund zwei Minuten später war es Nuno Da Silva, der nach einem Corner mit einem sensationellen Schuss in die hohe Ecke traf. OB vermochte darauf nicht mehr zu reagieren.

Die Old Boys haben sich am Samstag selbst geschwächt; einerseits mit der roten Karte, andererseits mit der Aufstellung. «Wir haben 18 Spieler und alle sind wichtig, es können nicht immer die gleichen spielen», erklärte sich Aziz Sayilir nach der Partie. Das mag zwar sein, aber ob eine Rotation in einer derart wichtigen Partie Sinn macht, ist fraglich.

Onur Akbulut verwies bei seiner Nichtberücksichtigung auf den Trainer und wollte keine Stellung nehmen. Man kann gespannt sein, wie sich die Situation in den nächsten Wochen entwickelt. Die Luft wird mit nur noch einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge immer dünner.