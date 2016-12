Drei von den Sportlern konnten in Allschwil die Meistertitel in der Einzelwertung gewinnen. Roman Scherer siegte über 200 m Brust, Felix Kempter entschied 200 m Freistil für sich und Manuel Leuthard schlug als erster über 50 m Freistil an.

Manuel stellte in 2:05.53 Minuten einen neuen Vereinsrekord über 200 m Vierlagen auf. Insgesamt holten die SC Liestal Schwimmer/-innen 10 Medaillen und erreichten zahlreiche persönliche Bestzeiten.

Mit zwei neuen Regionalrekorden konnten die Herrenstaffeln aus der Kantonshauptstadt Liestal ihre Dominanz bestätigen. Über 4x100 m Freistil schwammen Y. Roppel 52.30, T. Rajic 53.71, F. Kempter 50.42 und M. Leuthard 48.84 Sekunden deutlich schneller als vor drei Monaten und schraubten die neue Marke auf 3:25.37 Minuten.

Über 4x100 m Vierlagen konnten (T. Rajic 1:00.18, R. Scherer 1:03.51 Minuten, M. Leuthard 54.09 und F.Kempter 49.99 Sekunden) den elfjährigen Rekord ihrer älteren Vereinskollegen sogar um mehr als sieben Sekunden auf nun 3:47.77 Minuten verbessern.