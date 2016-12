Es gibt Siege, die es aufgrund der Stärkeverhältnisse gar nicht geben dürfte. Denn die Möglichkeiten zwischen den «Wings» und Lugano stehen diametral zueinander. Die Tessiner haben in diesem Jahrzehnt neun Meistertitel und vier Cupsiege errungen – und den nationalen Basket geprägt, ja dominiert. In ähnlicher Form, wie es der FC Basel im Fussball tut.

Sicher, seit zwei Jahren (der letzte Titel datiert aus der Saison 2013/14) sind die «Tigers» schlagbarer geworden. Aber noch immer gelten sie Jahr für Jahr als Titelkandidat. Auch wenn ihre ausländischen Profispieler heuer nicht mehr jener «classe supérieur» wie zu den allerbesten Zeiten angehören. Nach zehn Minuten führten die Starwings mit 14:9 – es gab Jahre, da benötigte Lugano drei Angriffe, um auf diese Punktzahl zu kommen.

Doch bereits zur Pause lagen die Südscweizer knapp vorne, nach 30 von 40 Minuten stand es 42:48 und nach 35 Minuen 44:54. Die Partie hatte die erwartete Kehrtwende genommen, die Starwings spielten ordentlich, aber doch nicht gut genug, um das «Grande Lugano» am Pflichtsieg zu hindern.

Vor allem der Weg zum Korb blieb den Baselbietern versperrt, auch wenn Lugano ohne seinen etatmässigen Center Eric Williams (USA) spielen musste. Und weil die Wurfquote beidseits bescheiden blieb (bei den Dreiern 18 Prozent...), war das Skore entsprechend tief.

Finales Furioso

Doch nach genau 35 Minuten und 11 Sekunden änderte sich alles. Chris Jones war jener Spielmacher, den er sein muss, wenn die Starwings erfolgreich sein wollen. Octavius Brown setzte zwei Dreier aus sieben Metern in den Korb, Joël Fuchs, der Captain, fletschte mit den Zähnen und verwandelte sich in einen Tiger, während sich Björn Schoo (213 cm) jeden Defenserebound holte.

Und Alessandro Verga war der Aggressivleader in der Defense und bei den Gegenstössen hellwach. Lugano sah seinen komfortablen Zehn-Punkte-Vorsprung innert zwei Minuten wegschmelzen und hatte dem entfesselten Quintett aus Birsfelden nichts mehr entgegen zu setzen. Ein 20:2 in vier Minuten ist surreal, nicht erklärbar – und gerade das Faszinierende am Basket. Dass innert Sekunden eine Partie kehren kann.

Damit liegen fünf Teams mit 10:4-Punken an der Tabellenspitze. Mit Fribourg, Genf und Neuchâtel die Landesgrössen. Mit dabei aber auch Central Luzern und die Starwings. Die «Underdogs», die Deutschschweizer Exoten. Und es gibt Stimmen aus der Romandie und Tessin, die befürchten, dass dies keine Momentaufnahme bleiben muss. Lugano jedenfalls verlor schon im letzten Jahr in der Sporthalle Birsfelden. Und verliess die Stätte der Schmach nicht wie ein stolzer Tiger, sondern deroutiert und traumatisiert.