Somit kann Luzern punktemässig maximal zu den „Wings“ aufschliessen, hat aber beide Direktduelle verloren, so dass das Birstaler Kombinat auf jeden Fall vor den Zentral­schweizern nach 20 Runden klassiert sein wird. Ein grosser Erfolg für die Birsfelder Bas­ketballer, die seit Wochen mit viel Unbill kämpfen (bz Basel berichtete) und mit einem Mini-Kader an gesunden Akteuren sich von Spiel zu Spiel hangeln.

Trainer fordert Reaktion

„Ich erwarte von meiner Equipe eine Reaktion auf den letzten Auftritt“, so Pavloski. Und denkt an die ungenügende Leistung vor einer Woche, als die Starwings gegen den Tabel­lenvorletzten SAM Massagno, in heimischer Halle, mit 59:87 untergingen. Der Druck des Siegenmüssens ist weg, das Nervenflattern sollte der Freude gewichen sein, dass trotz den zuletzt drei Niederlagen die Starwings eine sehr gute Saison gespielt haben und, so­lange in Vollbesetzung, nicht nur die „kleineren“ Teams in Schach hielten (respektive be­zwangen), sondern auch gegen die Landesgrösse hartnäckig Paroli boten. Und zum Bei­spiel das „Grande Lugano“ bezwangen.