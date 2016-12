Maurice Monnier (84) ist der grosse, «alte» Mann des Schweizer Basketballes. Er ist der Doyen, der im nationalen Basket während Jahrzehnten alle Funktionen (Spieler, Trainer, Funktionär, Nationalcoach) bekleidet hat. Und noch immer verfolgt dieser vife Genfer die Basket-Szene aufmerksam – und kritisch. «Les Starwings sont la révélation du début de la Saison 2016/17», hat Monsieur Maurice zu Beginn dieser Woche geschrieben. Denn jede Woche verfolgt er mit Argusaugen die Matches des Birstaler Kombinates. Und lässt den Verantwortlichen seine Eindrücke zukommen. In den letzten Wochen sparte er nicht mit Lob für die teils superben Auftritte mit Siegen gegen Mannschaften, die über viel mehr Po­tenzial (und Mittel) verfügen.

«La révélation» heisst auf deutsch übersetzt «die Entdeckung oder die Offenbarung». Die Romandie und das Tessin haben ein «Wings»-Team entdeckt, das beide Luganesi Vereine (Lugano, Massagno) geschlagen hat. Die Unterbaselbieter siegten beim Neuling Lausan­ne (und verloren zuhause im Cup gegen den Aufsteiger…) und in Boncourt, wo sie nicht nur die Gastgeber entzauberten, sondern auch 1122 heissblütige Zuschauer zum Schwei­gen brachten.

Zwei Zuzüge bei Genf

Dass Les Lions de Genève, der Meister der Jahre 2013 und 2015 und Cupsieger im Jahre 2014, nach acht Runden zwei Punkte hinter den Starwings liegen, ist surreal. Denn die Genfer operieren weiterhin mit einem Millionenbudget – und haben auf den Ausfall ihres US-Centers Juwann James gleich zweifach reagiert.

Vom slowenischen Topklub Union Olimpija Ljubljana kehrte Marko Mladjan (23, 205 cm) in die Heimat zurück. Der Nationalspieler war in der letzten Saison der Schweizer Topskorer der Nationalliga A (beim BBC Monthey), wagte das Europa-Abenteuer – und brach es, wie seinerzeit sein Bruder Dusan Mladjan, nach wenigen Monaten ab. Bei Ljubljana warf er solide 8,5 Punkte im Schnitt und kam auch im EuroCup zum Einsatz. Und zusätzlich ver­stärkt ab sofort Chad Timberlake (32, 194 cm) die Genfer Löwen.

Der Amerikaner stand in der letzten Saison ebenfalls bei Monthey unter Vertrag und war der wohl kompletteste Spieler der gesamten Nationalliga A. 17 Punkte und gute Werte bei Assists, Ballgewinne und Rebounds machten es möglich, dass er im Herbst beim bulgarischen Dauermeister Lukoil Academic Sofia einen gutdotierten Vertrag unterschreiben konnte. Mit den Bulgaren spielte er heuer auch im Europacup, wo er ebenfalls ein sicherer Wert war. Vorgängig sammelte der Aufbauer, der auch als Point Guard agieren kann, Erfahrungen in der 1. Bundesliga sowie in den 1. Divisionen von Israel, Tschechien, Ungarn und Polen. Er ver­fügt über ein Palmarès wie wenige ausländische Akteure der Nationalliga A.

Mit diesem Doppelzuzug und dem bestehenden Kader (drei Amerikaner und drei National­spieler) gehören die Genfer, zumindest auf dem Papier, zu den allerstärksten Nationalliga-A-Mannschaften und ihre Ambitionen in Richtung «Double» gehen.

Am Sonntag gegen Fribourg

Nicht nur in Genf, sondern – trotz Heimvorteil – auch am Sonntag gegen Fribourg Olympic sehen sich die Starwings in der Rolle des krassen Aussenseiters. Zwar hat der Titelhalter «nur» drei amerikanische (Top-)Profis unter Vertrag und verzichtet momentan auf den 4. Ausländer, doch fünf Nationalspieler und weitere Jung-Auswahlspieler geben dem ex-Nationaltrainer Petar Aleksic die Gewissheit, «stets und jederzeit zehn Spieler einzusetzen, die für einen hohen Rhythmus garantieren». Die Breite des Kaders ist die grösste Stärke der Saanestädter und führte in der letzten Saison auch zum verdienten Titelgewinn.

Zwischen Baselbietern und Freiburger hat es in den zwölf Nationalliga-A-Jahren viele epi­sche Duelle gegeben. Und man schrieb den 25. November 2006, als die damaligen Birstal Starwings den Spitzenkampf gegen Olympic in der Sporthalle vor 1680 (!) Zuschauern mit 92:85 gewannen. Diese Kulisse ist die grösste Besucherzahl in einem Meisterschaftsspiel der Deutschschweiz. Und nach dieser 8. Runde lagen die «Wings» mit 14:2-Punkten allei­ne an der Tabellenspitze der Nationalliga A.

Dank des Gratis-Eintrittes, den Novartis ermöglicht, hoffen die Klubverantwortlichen, den Zuschauerrekord zu erreichen – oder gar zu übertreffen. Im Wissen, dass es zwei ve­ritable Wunder brauchen würde, wenn die Starwings am Sonntagabend als Tabellenführer der Nationalliga A grüssen möchten. Denn Genf und Fribourg sind mehr als Schwergewichte – es sind eigentlich unüberwindbare Brocken!