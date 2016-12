Seit dem Jahre 2000 haben die Luganesi acht Schweizer Meistertitel gewonnen. In der gleichen Zeitspanne gab es auch vier Cup-Triumphe. Kurzum: Wer in der Neuzeit Schwei­zer Basketball denkt, sagt automatisch Lugano.

Ein Blick auf die aktuelle Tabelle könnte zur (falschen) Meinung führen, dass die Tessiner nicht mehr zu den Grossen zählen. Platz 7 mit einer negativen Bilanz (drei Siege, vier Nie­derlagen) entsprechen weder den Möglichkeiten noch dem eigenen Selbstverständis der Südschweizer. Es gab Spielzeiten, da verloren die „Tigers“, wie sich Lugano seit einigen Jahren nennt, maximal ein oder zwei Matches.

Heuer setzte es in der Innerschweiz gegen Central Luzern eine Saftklatsche ab. Auch das Derby gegen SAM Massagno verloren. Nur… in den Cuppartien spielte Lugano nochmals gegen Luzern und Massagno. Und siehe da: Beide Partien entschied Lugano souverän für sich. Seit Mittwochabend weiss Swiss Central genau, dass die Körbe in der „Sonnenstube der Schweiz“ sehr hoch hängen…

Wiedersehen mit Kaylon Williams

Sicher, der samstägliche Gast hat in seinem Kader bereits ordentliche Retouchen, auf dem Posten der ausländischen Spieler (im Tessin sind alle Akteure übrigens Profis!) ange­bracht. Einer jedoch soll die Equipe führen und lenken: Kaylon Williams. Dieser ist den Starwings-Anhängern aus der legendären Saison 2014/15 bestens bekannt, als Williams, zusammen mit Riley Luettgerodt, A.J. Pacher und Darell Vinson jenes magische Quartett bildete, welches als Bestes der gesamten Nationalliga A bezeichnet würde. Die Freund­schaft zwischen Kaylon und „Mister Double Double“ wird vor und nach der Partie gepflegt, während 40 Minuten jedoch sind Williams und Vinson Kontrahenten.

Auch wenn die „Wings“ mit einer superben Bilanz von vier Siegen (davon zwei in der Fremde) und zwei Niederlagen ins Spiel gehen, sind sie nicht Favorit. Ein hochkarätiges Profi-Quartett sowie der unverwüstliche Derek Stockalper garantierten für höchste Basket-Kost. Und mit Fernandon Mussongo wächst beim BC Lugano ein Spieler heran, der stark an einen Clint Capela erinnert.

An diesem Samstag ist in Birsfelden grosser Basket-Tag. Nicht nur wegen der Affiche gegen den einstigen Serienmeister. Nebst der Nationalliga-A-Partie wird der „Wings“-Nachwuchs, das grösste Kapital des Klubs, aufzeigen, dass auch in heimischen Gefilden junge Talente reifen und sachte ans höchstmögliche Niveau herangeführt werden.

12.15 Uhr Starwings U14 - Jura Basket 1

14.45 Uhr Starwings U19 Inter - GC Zürich Wildcats

17.30 Uhr Starwings - BC Lugano

19.45 Uhr Starwings U19 - BC Arlesheim