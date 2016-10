Die NLA-Handballer des RTV 1879 Basel erreichten im Heimspiel gegen das klar distanzierte Schlusslicht, welches im bisherigen Saisonverlauf noch keinen einzigen Punkt gewonnen hatte, nur ein enttäuschendes 25:25 (17:11)-Unentschieden und ermöglichten somit den Ostschweizern den ersten Punktgewinn in der laufenden Meisterschaft.

Dieser Punktverlust war für den RTV weder eingeplant noch nötig. Die Basler führten zur Pause nach einer soliden, guten Leistung klar mit 17:11 und der angestrebte Heimsieg schien nur noch Formsache. In der zweiten Halbzeit schlichen sich, nach einer 20:13-Führung, aus unverständlichen Gründen eine Vielzahl von Fehlern und eine gewisse Überheblichkeit ein, was den Gegner aufbaute (siehe Torfolge im nachfolgenden Telegramm).

So gelangen dem RTV in den ersten 23 Minuten der zweiten Halbzeit gerademal sechs Tore und kurz vor Schluss lag das Team von Trainer Joop Fiege sogar mehrmals mit einem Treffer im Rückstand. Der Ausgleichstreffer zum 25:25 durch Rares Jurca 40 Sekunden vor Schluss bewahrte den RTV, der vier von fünf Penalties nicht an Gossau-Torhüter Simon Kindle vorbei brachte, immerhin vor einer blamablen Heimniederlage. Damit ist der RTV nunmehr seit sechs Spielen sieglos und muss sich in der Tabelle nach hinten orientieren.

Nächster Fixpunkt bildet am Sonntag, 23. Oktober, zum Auftakt der Rückrunde der Qualifikationsphase, das Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn GC Amicitia Zürich. Eine Leistungssteigerung tut Not.