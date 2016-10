Es ist wie verflixt bei den Old Boys: Nachdem die Gelbschwarzen letztes Jahr etliche Punkte auf Grund von Torhüterfehlern verloren hatten, entschloss sich der Verein dieses Jahr mit Oliver Klaus einen gestandenen Keeper zu verpflichten, der nun auch patzt.

In der 87. Minute hatte Kriens eine Ecke, – in einem bis dato enorm ereignisarmen Spiel – welche direkt auf Klaus zuflog. Der liess den Ball bei einer nicht sonderlich stark geschlagenen Flanke fallen, Hasanaj schob ein und traf zum 1:0. «Letzte Woche waren wir das bessere Team, auch heute haben wir mehr fürs Spiel getan, es soll momentan einfach nicht sein», stellte OB-Coach Tabakovic trocken fest.

Allerdings muss wohl auch Tabakovic eingestehen, dass der Auftritt gegen Kriens kaum Promotion-League-würdig war. Genau zwei Chancen hatten die Gelbschwarzen in der gesamten Partie. Ahmetis Schuss nach 20 Minuten ging einen knappen Meter am Tor vorbei. Und Srdjan Sudar lief eine Viertelstunde vor Schluss alleine auf Goalie Osigwe zu, umkurvte diesen, schoss dann aber aus spitzem Winkel nur ins Aussennetz. «Kriens spielte sehr defensiv, somit war es schwer für uns zu Chancen zu kommen», meinte Tabakovic.

Schlechtester Saisonstart in der Promotion League

Allerdings waren die Innerschweizer nicht ganz so teilnahmslos wie es der ex-FCB-Spieler gesehen haben wollte. Kriens spielte abgeklärt und relativ sicher. Nicht umsonst steht der SCK punktgleich mit der U21 des FCB an der Tabellenspitze. Die Krienser gingen somit seit ihrem Aufstieg im Sommer 2015 auch im dritten Duell mit OB als Sieger vom Platz. «Wir waren wegen den letztjährigen Niederlagen etwas unsicher, auch deshalb konnten wir nicht unsere Höchstleistung abrufen.»

Dennoch, im Normalfall holen die Old Boys in dieser Partie einen Punkt, der Fehler Klaus’ passt etwas in die momentane Situation der Basler. Zehn Spiele, neun Punkte und der vorletzte Tabellenplatz, langsam wird es heikel bei OB und das weiss auch Tabakovic. Nächste Woche wartet das schwere Auswärtsspiel beim SC Cham. «Auch dort spielen wir auf Sieg.» Etwas anderes bleibt Samir Tabakovic fast nicht mehr übrig.

Dabei müssen die Old Boys übrigens auf Rechtsverteidiger Vincent Leuthard verzichten: Er erlitt im Training ein Beinbruch und fehlt auf unbestimmte Zeit auf.

Telegramm:

BSC Old Boys – SC Kriens 0:1 (0:0)

Schützenmatte – 181 Zuschauer – SR Gutermann – Tor: 87. Hasanaj 0:1.

OB: Klaus; Gutierrez, Limanaj, Dünki, Lopes (83. Sevinc); Müller, Akbulut, Sahin, Ahmeti (77. Terzic); Rietmann (64. Barry), Sudar.

SCK: Osigwe; Kablan, Hasanaj, Fäh, Fanger; Wiget, Bürgisser; Siegrist, Weber (82. Bühler), Allou (77. Sulejmani), Thali (89. Goncalves).

Bemerkungen: OB ohne Leuthard (verletzt). – Verwarnungen: 63. Wiget, 72. Kablan, 75. Dünki, 76. Ahmeti, (alle Foul)