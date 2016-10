Während die Gäste fehlerhaft bei den Services waren, hatte Laufenburg-Kaisten immer wieder Pech bei seinen Bällen. Die beiden NLB-Teams hatten jeweils fünf Satzbälle, wovon das Heimteam seinen fünften durch einen Block von Kaspar Bürge und Severin Hekele endlich verwerteten.

Jörg Ebner war trotz gerissenen Bändernder der Beste auf dem Feld

Ab Satz drei funktionierte dann bei züri Unterland nichts mehr. Was war nur los? «Die Einwechslung von Jörg war ein Faktor, denn dadurch ist unser Spiel flexibler geworden. Wir konnten dann von überall durch die Mitte spielen», so Spielertrainer und Zuspieler Lucian Jachowicz.

Laufenburg-Kaisten konnte walten, wie sie wollten. Herausragend beim Heimteam war Jörg Ebner, der mit einem Bänderriss am Fussgelenkt spielte und für sein starkes Spiel zum «Man of the Match» gewählt wurde. «Natürlich freut mich dieser Titel, der Dank gilt aber unserer Physiotherapeutin Sabrina. Sie tapte meinen Fuss so stabil, dass ich überhaupt spielen konnte», so der Mittelblocker. Gute Noten verdienten sich aber alle Akteure.

In den Durchgängen drei und vier ging Laufenburg-Kaisten in Führung. Es zwang die Zürcher, ihren zuvor starken Angreifer und Captain Raphael Licka auszuwechseln. Die Fricktaler konnten ihren Vorsprung auf drei Punkte ausbauen (17:14).

Auch längst verloren geglaubte Bälle konnten die Laufenburger im Spiel halten, einmal dank Libero Jann Dillier, der vier Meter hinter der Grundlinie den Ball noch retten konnte. Oder auch Mike Moor, der kurz vor der Auswechselzone noch an den Ball kam. Diesen dritten Durchgang gewannen sie mit 25:22.

Im vierten Durchgang nahmen sie den Schwung aus dem vorherigen Satz mit. Zuerst galt es, den zwei-Punkte-Vorsprung zu halten (9:7), aber die Fricktaler konnten auf 12:8 erhöhen. Den Matchball verwertete Rückkehrer Kaspar Bürge. Der 23-Jährige servierte lang in Richtung Grundlinie und schloss mit einem Ass das Spiel ab.

Ein schwieriges Spiel

Der Spitzenkampf entwickelte sich für alle mental zu einem schwierigen Spiel. Im Mai erlitt der Verein einen schlimmen Verlust: Walè Frangi, der Mann, der den Verein zu dem führte, was er heute ist, verstarb. Für die 250 Zuschauer und Vereinsmitglieder in der Halle war es ein spezielles Spiel. «Die tollen Helfer im Verein, der schlimme Verlust im Sommer, all das habe ich vorher in der Kabine angesprochen und das hat uns zusammen geschweisst. Wir spielen nicht mehr nur für uns, sondern für den ganzen Verein», sagt Spielertrainer Lucian Jachowicz.

Am Samstag steht das nächste Heimspiel an. Gegner wird der Aufsteiger VBC Malter sein, das Spiel beginnt um 17 Uhr in der Sporthalle Blauen in Laufenburg.