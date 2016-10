Im Basketball können wenige Sekunden eine ganze Partie kehren. Und ein Entscheid ei¬nes Unparteiischen kann ein Spiel «ad absurdum» führen. Das wäre gestern um 17.43 Uhr beinahe geschehen, denn sieben Sekunden vor dem Schlusston wurde Chris Jones, der Spielmacher der Starwings, beim Abwurf gedoppelt, hart bedrängt und gestossen. Der Amerikaner wurde so an die Seitelinie, unmittelbar vor die «Wings»-Bank, geschubst.

Eigentlich hätte Hauptref Slobodan Novakovic längst Foul, und zwei Freiwürfe für Jones, pfeifen müssen. Und plötzlich ertönte ein schriller Pfiff des zweiten Schiedsrichter. Massimo Tagliabue, der während 40 Minuten jeden heiklen Entscheid zu Gunsten der Gäste ausgelegt hatte, pfiff «out» und Ballbesitz für Central.

Das Publikum und die Starwings-Spieler waren entsetzt, denn in fünf Sekunden lässt sich gut ein Dreier erzielen – und die Gäste hätten sich beim «Unparteiischen» Tagliabue, der ihr Verbündeter schien, bedanken können. Doch Hauptref Novakovic, einer der besten Schweizer Unparteiischen und international arbitrierend, überstimmte seinen heillos überforderten Kollegen und entschied, richtig, auf zwei Freiwürfe.

Nervenstarker Chris Jones

Obwohl die Central-Fanschar - wie von der Tarantel gestochen - aufsprang, hinter den Korb zog, dort mit roten Fahnen wehte, tobte und nicht Druckreifes zum Besten gab, verwertete Jones stoisch beide Freiwürfe. Und damit war ein Match entschieden, der von seiner Intensität gelebt hatte. Es war nicht basketballerische Feinkost, welche die beiden Deutschschweizer Erzrivalen boten.

Aber beidseits war es harte Arbeit. Das tiefe Skore ist nicht nur einer ungenügenden Wurfquote geschuldet, sondern entstand, weil beidseits sehr hart verteidigt wurde. «Auch wenn wir dem Gegner 14 Offensivrebounds zugestehen mussten, was entschieden zu viel ist», so Starwings-Cheftrainer Roland Pavloski.

Gastrainer Danijel Eric, der das finale Skore «als sehr bittere Niederlage, die sehr schmerzt», bezeichnete, blieb auch nach dem Verdikt der grosse Sportsmann, der er ist. «Ich gratuliere den Starwings zum Sieg. Sie hatten in den entscheidenden Phasen das bessere Händchen und wussten den Vorsprung in den letzten 100 Sekunden über die Zeit zu spielen», so der Innerschweizer mit kroatischen Wurzeln, der selber jahrelang beim Birstaler Kombinat aktiv – als Spieler, Assistenztrainer und Cheftrainer – war.

Dem aufmerksamen Beobachter ist nicht entgangen, dass die Luzerner über das breitere Kader verfügen. Und über nationale Akteure, die mehr Akzente setzen können. Central hat ein Profi-Trio, das sich unheimlich gut ergänzt. Der Serbe Nemanja Kovacevic, für einen Aufbauer sehr gross (195cm), ist ein Spielmacher der Balkan-Schule. Und er fand oft den bulgarischen Internationalen Veselin Veselinov, den wohl besten Mann auf dem Platz. Und unter den Brettern ist Rhamel Brown eine Mauer; was dieser Mann an Rebounds holt, ist beeindruckend.

Die Antwort der «Wings» ist ein Profi-Quartett, das von einem magistralen Jones angeführt wird. Auch wenn der Amerikaner 35 Minuten lang von Gäste-Captain Michael Plüss, einem Terrier, geplagt, teils – symbolisch - «gebissen» wurde. Octavius Brown wusste in den An- fangsminuten zu gefallen, tauchte dann etwas unter, holte sich aber dennoch sieben Defense- und zwei Offenserebounds, während Routinier Björn Schoo ein absoluter Gewinn ist, auch wenn der Deutsche weiter an seiner Explosivität arbeiten muss.

Und Darell Vinson sah sich einem Antipoden (Brown) gegenüber, der jünger, schneller, kräftiger und explosiver ist. Vom selbsternannten «Mister Double-Double» war Vinson jedenfalls weit weg (zu den sechs Punkten kamen sieben Rebounds).

Brillanter Alessandro Verga

In der besten Phase hatten die Gastgeber einen Vorsprung von elf Punkten (33:22 nach 19 Minuten). Es war die Periode, in der ein gewisser Alessandro Verga mit drei «Bomben», wie im lateinischen Sprachraum die erfolgreichen Dreipunktewürfe genannt werden, glänzte. Diesen Mann hatte Eric und sein Personal weniger auf dem Radar, auch wenn nicht vergessen gehen darf, dass Verga alle Nachwuchs-Nationalmannschaften durchlaufen hat.

Eine guten Auftritt hatten auch Teamcaptain Joël Fuchs und Neuzuzug Alexis Herrmann, auch wenn sie lange Zeit kein Wurfglück hatten. Erst der 6. Versuch von Herrmann von der Dreipunktelinie landete im Korb. Fuchs, sonst einer der landesbesten Distanzwerfer, verwarf alle vier Dreier.

Doch die Rangliste lügt nicht. Die Starwings liegen mit den «Millionarios» aus Lugano und dem heimlichen Titelfavoriten BBC Monthey an der Tabellenspitze. Zwei schwere, ja undankbare Partien wurden gewonnen. Noch fehlen viele Details, damit man von einer souveränen Equipe sprechen darf. Doch Trainerstab und Aktive arbeiten hart daran und wurden hiefür mit einem langen Endapplaus belohnt.

Der einzige Akteur, der sich durch einen Hinterausgang von dannen hätte machen müsste, ist Ref Tagliabue, der in grossen Basket-Ländern mit solchen konstant falschen Entscheiden, die eine Partie direkt entscheiden können, ohne Wenn und Aber aus dem Verkehr gezogen würde.