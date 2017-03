Seit Wochen werfen die Unterbaselbieter, mit Müh und Not, knapp 60 Punkten. Damit las­sen sich keine Spiele gewinnen. Gegen Genf steuerten die Schweizer Spieler zwei Pünkt­lein bei – vor genau einem Monat siegte Luzern (mit drei Ausländern; die Starwings verfü­gen über vier ausländische Profispieler) in Genf sensationell mit 74:64 – und die Schwei­zer Akteure erzielten 41 Punkte. Auch das will man in Birsfelden nicht hören – aber im Sport lügen Re­sultate und Statistiken nie.

Gegen Genf war Chris Jones gut, Darell Vinson holte sagenhafte 19 Rebounds (davon sieben in der Offensive), während sich Octavius Brown in einem Dreipunkte-Contest üben durfte. Zwei von neun „Dreiern“ landeten im Korb – eine ungenügende Bilanz. Auch Björn Schoo wart nur gesehen, weil er zwei Meter und 13 Zentimeter misst… Nach drei Minuten führten die Starwings mit 9:2 – der Auftakt war beschwingt und flott gewesen. Nach sieben Minuten stand es 19:19 – danach waren die Genfer Löwen nicht mehr gese­hen und über die Starwings bracht dunkle Nacht, wiewohl es erst nachmittags war, herein. Mehr gibt es über eine Partie, in welcher die Gäste kurz vor Ende mit 39 Punkten führten, nicht zu sa­gen… ausser, dass beim Gast noch zwei Schweizer Nationalspieler fehlten.