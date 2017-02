Haben Sie enge Kontake zu anderen Mitspielern?

Mit Zhi Gin Lam spielt ein Deutscher in meinem Team. Es tut manchmal gut, sich im Training in der Muttersprache zu unterhalten, mit jemandem der aus der gleichen Kultur kommt.

Und mit den anderen Mitspielern können Sie sich nicht unterhalten?

Doch natürlich. Eigentlich sprechen alle ziemlich gut Englisch. Zumindest gut genug, um sich zu verständigen. Das gilt zum Glück auch für den Coach, Trainingssprache ist Englisch. Auf den Strassen und im Verkehr ist zum Glück ebenfalls alles in Englisch beschriftet, das hilft natürlich.

Sie sind mit dem Auto unterwegs?

Nein, das kannst du hier vergessen. Es hat viel zu viel Verkehr. Kein einziger Spieler meiner Mannschaft hat ein Auto, es kommen alle mit der Metro ins Training.

Sie sprechen den vielen Verkehr an. In Hongkong leben fast gleich viele Einwohner wie in der Schweiz, aber auf 37-mal weniger Fläche. Muss ziemlich eng sein.

Das ist es (lacht). Es ist alles voll mit Hochhäusern, es sind alles brutal enge und kleine Wohnungen. An Plätzen, an denen du in der Schweiz ein Häuschen hinstellst, bauen die 10 Blöcke bis in den Himmel.