Genf, als zweitletzter noch auf einem Abstiegsplatz rangierend, war gegen den TVB dringendst auf Punkte angewiesen. Entsprechen motiviert legten die Romands los und führte rasch mit 4:0. Auf Seiten der Birsfelder war ersichtlich, dass die Abstimmung zu Beginn der Partie noch nicht vorhanden war, fehlte neben Mikula (Wadenbeinbruch) auch der zweite designierte Spielmacher mit Adamcic.

Dieser zog sich bei einer üblen Attacke im letzten Spiel gegen Baden eine Hirnerschütterung zu. Die Genfer wussten die Probleme der Birsfelder auch weiter auszunutzen und führten schon in der Halbzeit mit 18:11.

Auch in Halbzeit 2 konnten die Birsfelder den Rückstand nie mehr aufholen und verloren am Schluss verdient mit 33:26. Für das Heimteam aus Genf sind dies 2 wichtige Punkte. Nun haben sie es wieder in den eigenen Händen, den Klassenerhalt in den letzten beiden Partien noch zu bewerkstelligen.

Für Birsfelden findet die nächste Partie und zugleich letzte Heimpartie am 23.04.2017 zu Hause gegen die abstiegsgefährdete HSG Siggenthal/Vom Stein Baden statt. Anpfiff ist um 15:00 in der Sporthalle Birsfelden. Dank der Mobiliar Versicherung gilt für diese Begegnung freier Eintritt für alle Zuschauer.