Unter tropischen Bedingungen wird Kolumbien am Dienstag in einer Woche gegen Uruguay ran müssen. Wenn Balanta Mitte nächster Woche nach Basel zurückkehrt, hat er über 20 000 Flug-Kilometer in den Knochen – und vermutlich kaum gespielt.

Lange Reisen haben auch die afrikanischen Nationalspieler vor sich: Omar Gaber fliegt für das WM-Qualifikationsspiel von Ägypten nach Brazzaville im Kongo. Distanz: 5800 Kilometer. Ein Weg, versteht sich. Und auch die Ivorer Adama Traoré und Serey Die werden fast 10 000 FlugKilometer hinter sich haben, wenn sie vom Spiel in Bouake gegen Mali ans Rheinknie zurückfliegen.

Intensive Tage gibts aber auch für Taulant Xhaka (mit Albanien erst in Liechtenstein, dann in Shkoder gegen Spanien), Alexander Fransson (mit Schweden erst in Luxembourg gegen Luxemburg, dann in Solna gegenBulgarien), Birkir Bjarnason (mit Island zuerst in der Türkei, dann in Reykjavík gegen den Kosovo), Marco Janko (mit Österreich erst in Wien gegen Wales, dann in Serbien zu Gast), die beiden Tschechen Marek Suchy und Tomas Vaclik (in Hamburg gegen den amtierenden Weltmeister Deutschland und zu Hause gegen Aserbaidschan) sowie die beiden Schweizer Nati-Spieler Renato Steffen und Michael Lang (erst in Budapest gegen Ungarn, dann auswärts gegen Andorra).