Dariusz Skrypczak verkörpert im Fussball Werte, die heute immer weniger gefragt sind. Mit dem Polen ist ein Mann auf den Sportplatz Buschweilerhof gekommen, der auf eine lange Karriere im Spitzenfussball zurückblicken kann.

Skrypczak absolvierte für den Traditionsverein Lech Poznan zwischen 1982 und 1994 insgesamt 245 Matches in der ersten polnischen Division und erzielte 36 Tore. Mit 27 Jahren wechselte er zum damaligen Nationalliga-A-Klub FC Aarau, wo er bis 2003 steter Leistungsträger war und sicherlich auch Integrations- und Symbolfigur.

Beim FCA bestritt er 227 Partien und schoss 14 Tore. 20 Jahre Profifussball bei nur zwei Vereinen sind ein Indiz dafür, dass der Osteuropäer grossen Wert auf Konstanz und Kontinuität legte. Und Clubtreue für ihn kein Fremdwort ist.

Erfahrung gesammelt unter Murat Yakin

Als Trainer war er zuerst bei Emmenbrücke und Entfelden tätig, bevor er 2012 den FC Wohlen in der Challenge League übernahm. Danach fungierte er, primär unter Mu­rat Yakin, als Assistenztrainer beim FC Luzern, bevor er in der letzten Saison als «Nothel­fer» den FC Wangen bei Olten auf die Rückrunde hin übernahm und vor der Relegation rette­te.

«Dariusz ist ein erfahrener Mann und kann aus einer Mannschaft das Maximum her­ausholen; und er kann mit verschiedenen Charakteren umgehen», so Peter Faé, Sport­chef und starker Mann bei Black Stars.

Die bz Basel traf den neuen Trainer im Klubhaus des FC Black Stars zum Interview:

bz Basel: Was hat Sie bewogen, das Traineramt beim FC Black Stars Basel zu über­nehmen?

Dariusz Skrypczak: Ich beobachte schon seit einigen Jahren die Entwicklung beim FC Black Stars. Und ich bin von der Qualität des gesamten Vereines angetan und überzeugt. Das Fanionteam verfügt über sehr viel Substanz; und im Umfeld der ersten Mannschaft hat es sehr engagierte, ambitionierte Leute. All dies zusammen ist für einen Trainer eine grosse Herausforderung.

Der Trainerposten bei «Blägg» ist in der Regel von kurzer Dauer…

Was war, ist nicht mehr von Bedeutung. Das Heute zählt im Fussball. Aber es ist schon so, dass der Fussball, auch in der 1. Liga, ein Tagesgeschäft geworden ist.

In welchem Zustand haben Sie die erste Mannschaft angetroffen?

In der Saison 2015/16 spielte ich mit dem FC Wangen bei Olten gegen den FC Black Stars. Da wurde mir bewusst, über welche Qualitäten – und Möglichkeiten – dieses Team verfügt. Als ich im Dezember das Angebot erhielt, den FCBS in der Rückrunde zu trainie­ren, haben wir uns mit der Klubleitung schnell gefunden.

Die Equipe habe ich in einem sehr guten Zustand vorgefunden. Wir verfügen über ein qualitativ gutes Kader, das auch viel Breite hat. In jedem Training sind immer 20 und mehr Spieler dabei. Und alle ziehen voll mit.

Mit welchen Zielen gehen Sie in diese Rückrunde, die noch zwölf Spiele umfasst?

Ist Fussball nicht ein Tagesgeschäft? Wir nehmen Spiel für Spiel. Wir alle wollen das Maximum herausholen. Doch sie werden von mir weder eine Punktzahl noch eine Rangierung hören. Aber eines kann ich garantieren: Der FC Black Stars geht bestens vorbereitet in diese Rückrunde.

Gab es personelle Veränderungen im Winter?

Seyfettin Kalayci ist vom FC Birlik zurückgekehrt. Auch ex-Captain Reto Friedli steht wieder zur Verfügung. Und aus Frankreich, aus St. Louis Neuweg, ist Meslem Lileyes zu uns gestossen.

Und weil unser zweiter Torhüter in die Rekrutenschule einrücken musste, haben wir als Ersatzkeeper Berat Hoti vom FC Concordia verpflichtet. Abgänge hat es keine ge­geben – das spricht für die gute Stimmung im Team und Verein.

Wie steht es um die Infrastruktur? Der Buschwilerhof hat Kapazitätsprobleme…

Es ist schön, dass dank des Kunstrasens ein Trainieren und Absolvieren von Testspielen zu jeder Zeit, auch im Winter, möglich war. Aber selbstverständlich möchte ein Trainer immer das ganze Feld an allen möglichen Tagen zur Verfügung haben.

Das ist aber nicht möglich. Der FC Black Stars ist ein Grossverein mit vielen Mannschaften und einer vorzüglichen Nachwuchsarbeit respektive -förderung.

Wie bewerten Sie die Testspiele?

Sie sind sekundär. Wir nehmen sie zur Kenntnis. Und nach jedem Spiel sehen wir Verbes­serungspotenzial. Meine Mannschaft muss variabel spielen können und taktisch flexibel bleiben. Dann werden auch die Resultate stimmen.

Eingespieltes Duo

Als neuer Assistenztrainer fungiert Silvio Capaldi. Der Solothurner ist ein erfahrener Mann und war unter anderem beim FC Luzern im Nachwuchs tätig. Weitere Stationen waren der FC Wangen bei Olten, FC Emmenbrücke und der SC Kriens.

In Emmenbrücken und Wangen arbeiteten Skrypczak und Capaldi bereits zusammen. Sie sind also ein einge­spieltes Duo, das dem FC Black Stars neue Impulse verleihen soll.