Das Spiel startete sehr ausgeglichen, doch die Leimentalerinnen schafften es mit einer

sehr starken und soliden Abwehrarbeit einen Vorsprung von 8:3 herauszuspielen (15.

Minute). Mit einer sehr kompakt stehenden Verteidigung zwangen die Gastgeberinnen

ihre Gegnerinnen oftmals zu Abschlüssen aus der zweiten Reihe, welche im Block oder in

den Händen unserer wieder sehr stark aufspielenden Torhüterin Priscila Köster landete.

Köster verletzte sich leider nach 15 Minuten am Knie (Aussenbandriss), was in dieser Saison

zum Debut von Manuela Hiestand führte. Bis zur Pause konnte der Vorsprung gar noch um ein weiteres Tor ausgebaut werden und mit einem Pausenstand von 18:12 ging

es in die Kabine.

Allen war klar, dass die Zugerinnen keineswegs aufgeben würden und deshalb die Abwehr

genau so gut stehen muss, wie in der ersten Halbzeit. Leider fehlte es fortan an Konsequenz

in der Abwehr, was dazu führte, dass die Gäste vom Zugersee Tor um Tor an die

Leimentalerinnen heran kommen konnten. In einer folglich heissen Schlussphase konnte

die 8-fache Torschützin Stephanie Mathys ihr Team zweieinhalb Minuten vor Spielende in

Führung bringen. Doch im direkten Gegenzug musste das Heimteam eine zwei Minutenstrafe

einstecken und bis kurz vor dem Ende in Unterzahl agieren. Torfrau Manuela Hiestand

konnte den letzten Wurf der Gäste parieren, doch das Heimteam schaffte es nicht

mehr erfolgreich vor das Gegnerische Tor zu kommen.

Nächsten Sonntag treffen die Leimentalerinnen in Oberwil erneut auf die Zürcherinnen GC

Amicitia Zürich. (13. November 2016, 16:30 Uhr, Oberwil Thomasgarten).

HSG Leimental - LK Zug II – 33:33 (18:12)

Oberwil Thomasgarten. – 100 Zuschauer. - SR: Hlubovic/Kappler. – Strafen: dreimal 2

Minuten gegen die HSG Leimental und viermal 2 Minuten gegen Lk Zug.

HSG Leimental: Köster/Hiestand; Czerwenka (4), Herrera (3), Jutzi (1/1), Krieger (4),

Lorenz (5/3), Mathys A. (2), Mathys S. (8), Reinders, Schoeffel (1), Zimmerli (5)

Lk Zug: Ennen/Hotz, Baumann (6), Betschart (2), Fleischli, Gwerder (1), Hauptlin (11),

Inderbitzin, Kägi (7), La Scalea (2), Schlegel, Stutz (3), Wegmüller, Wüest (1).

Bemerkungen: Leimental ohne Bütikofer, Scherb, Schwaiger (alle verletzt), Oberholzer

und Steiner (Einsatz Damen 2).