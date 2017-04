Jetzt kommt es also zur Neuauflage, die Möglichkeit zur Revanche für den FCB. Allerdings spricht die Cup-Geschichte gegen die Basler. Sollte es Urs Fischer gelingen, dieses Spiel zu gewinnen, den FC Sion im 14. Cupfinal erstmals zu schlagen, dann würde er sich ein Denkmal setzen. So weit mag der FCB-Trainer noch nicht träumen, er sagt: «Wichtig war vorerst einmal der Finaleinzug. Ich habe als Trainer schon zweimal im Penaltyschiessen in einem Halbfinal verloren. Jetzt kenne ich endlich das Gefühl, wie es ist in den Final einzuziehen.»