Joel König (21 J.) aus Titterten/BL gewann mit seinem Doppelpartner Dominik Bütikofer an der Elite Schweizermeisterschaften in der Wankdorfhalle in Bern die Bronzemedaille. Sein Trainings- und Spielpartner Bütikofer wurde zusätzlich im Herreneinzel Schweizermeister.

Beide trainieren im nationalen Leistungszentrum von Swiss Badminton in Bern. Für König sind die diesjährigen Titelkämpfe ein wichtiges Vorbereitungsturnier für die Mixed Team Europameisterschaften vom 15. – 19. Februar 2017 in Lubin (Polen).