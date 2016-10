Über eine halbe Stunde lang begegneten sich der FC Basel U21 und der FC Bavois auf Augenhöhe. Am Ende mussten die Vaudois zufrieden sein, dass das Skore zugunsten der Deutschschweizer nur 4:0 und nicht doppelt so hoch lautete. Denn die Niederlage hatten sich die Gäste zu einem beträchtlichen Teil selbst zuzuschreiben, machten sie doch mehrere Fehler, die es auf Promotion-League-Stufe nicht verträgt.

Basels U21-Trainer Raphael Wicky wollte die Geschenke des anderen FCB nicht kommentieren, sondern meinte stattdessen: «Die bessere Mannschaft hat gewonnen. Deshalb bin ich glücklich.» Restlos zufrieden mit dem Auftritt seiner Equipe war der 39-Jährige aber nicht: «Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir technisch nicht gut genug. Für unsere Ansprüche war das Gebotene zu fehlerhaft, das muss man auch nach einem 4:0-Sieg ansprechen können.»

Aus dem Spiel heraus kam die Heimelf lange Zeit nicht zu Chancen. Doch in der 37. Minute nutzte der ideal in die Schnittstelle lancierte Dominik Schmid seine zweite Möglichkeit – zuvor hätte er eine Freistossflanke von Jean-Paul Boëtius beinahe ins Tor verlängert (31.) – zur 1:0-Führung und brachte sein Team auf die Siegerstrasse.

In der Folge manövrierten sich die Romands selbst tiefer in die Bredouille. Erst brachte Hicham Bentayeb Neftali Manzambi ungeschickt und vollkommen unnötig am Strafraumeck zu Fall, was diesem das 2:0 vom Penaltypunkt ermöglichte (40.). In der zweiten Halbzeit bettelte dann der bereits verwarnte Yannick Bovay regelrecht um einen Platzverweis. Erst zettelte er ein «Techtelmechtel» mit Manzambi an (59.), das Schiedsrichter Vladimir Ovcharov nicht sanktionierte. Wenige Sekunden später fuhr Bovay dann Schmid rüde in die Beine und musste Platz.

In Überzahl hatten die Rotblauen das Geschehen sicher im Griff und kamen noch zu fast einem Dutzend Chancen. Das 3:0 verschuldete Bavois-Goalie Marco Grosso, der nach einem Rückpass den Ball über den heranstürmenden Giuseppe Morello heben wollte und dem Basler Captain ein Slapstick-Kopftor ermöglichte (72.). Für das Endresultat sorgte schliesslich der eingewechselte Martin Liechti, der das Spielgerät nach herrlichem «Slalomlauf» des auffälligen Dereck Kutesa aus wenigen Metern über die Linie schob (78.).