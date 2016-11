Im achten Spiel der laufenden Saison verliert die HSG Leimental zu Hause klar gegen die Bernerinnen des SPL2 Teams des HV Herzogenbuchsee mit 30:36 (15:21). Die Partie begann äusserst ausgeglichen und hart umkämpft. Beide Teams schenkten sich nichts und zwangen sich immer wieder gegenseitig zu Würfen aus der zweiten Reihe, welche geblockt oder von den jeweiligen Torhüterinnen entschärft wurden. Nach 22 Minuten profitierten die Gäste gleich von mehreren Fehlern der Leimentalerinnen, obwohl diese in Überzahl agierten und erhöhten sogleich mit schnell vorgetragenen Gegenstössen auf 11:15.

Danach schien bei dem Heimteam der Faden gerissen und man vermochte die Lücke zu den frech aufspielenden Bernerinnen bis zur Pause nicht mehr zu schliessen. In der zweiten Halbzeit fing sich die HSG Leimental zunächst nicht und es ging im gleichen Stil weiter. Die Gäste schafften es jedoch genau so wenig zu überzeugen und das Spiel blieb bis eine Viertelstunde vor Schluss relativ ausgeglichen. Plötzlich zündeten die Leimentalerinnen ein Feuerwerk und spielten wie gewohnt schnell und frech auf. Vorne wurden die sogenannten einfachen Tore erarbeitet und hinten stemmten sie sich mit aller Kraft gegen die drohende Niederlage.

Besonders heraus stach in diesen letzten Minuten Lia Steiner, die ein ums andere mal hundertprozentige Würfe der Gegnerinnen parierte und so Ihr Team weiter im Spiel hielt. Nach dem eine 2 Minuten Strafe gegen die Bernerinnen ausgesprochen wurde, nahmen diese sich ein Timeout. Dieses Timeout führte bei den Leimentalerinnen zum Unterbruch ihres Hochs und die Bernerinnen machten in den letzten 2 Minuten des Spiels den Sack zu und konterten die HSG mit 3 schnellen Gegenstössen zum 30:36 aus.