Damit befindet sich Schmidt in illustrer Gesellschaft. Der Schweizer hat in den vier Jahren in beiden Porsche Markenpokalen fünf Poles, vier Siege und 18 Podestplätze eingefahren. 2015 wurde Schmidt Dritter in der Fahrerwertung des hart umkämpften Porsche Carrera Cup Deutschland.



Mit Montaplast by Land-Motorsport hat der Schweizer eine neue Heimat gefunden. Das Team aus Niederdreisbach sorgte in seiner ersten vollen Saison im ADAC GT Masters für Furore. Das Zweigespann Connor De Phillippi und Christopher Mies holte 2016 zwar nur einen Rennsieg. Aber die Konstanz aus sechs Podestplätzen und weiteren regelmäßigen Punkteankünften war der Schlüssel zum Erfolg. Mit einem weiteren Platz unter den besten Drei verhalf auch das Schwesterauto Montaplast by LandMotorsport zum Gewinn der Teamwertung.



Mit seinem neuen Dienstwagen, dem Meisterauto Audi R8 LMS, hat der Schweizer im Vergleich zum Porsche 991 GT3 Cup aus der Vergangenheit wesentlich mehr Power zu bändigen. Der Audi bringt mit 585 PS satte 125 Pferdestärken mehr Leistung als der Porsche. Die "Liga der Supersportwagen" wird auch 2017 im Fernsehen übertragen. SPORT1 hat sämtliche Rennen des ADAC GT Masters live im Programm und zeigt sie zusätzlich im Livestream auf SPORT1.de. Die neue Saison startet am Wochenende vom 28. bis 30. April in der Motorsport Arena Oschersleben.