Und setzte damit um, was er eine Woche zuvor nach dem Testspiel gegen Esbjerg in den Raum gestellt hatte: die Möglichkeit des Super-League-Debüts von Raoul Petretta in der Partie gegen Lugano.

Youngster aus Rheinfelden

Dabei handelt es sich um einen 19-jährigen Italiener aus Rheinfelden, der schon als kleiner Bub zum FCB gekommen war, um die bestmögliche Ausbildung zum Fussballer zu erhalten. Insidern in Basel zwar gewiss ein Begriff, sahen ihn die anderen nun erstmals spielen und waren vielleicht auch etwas überrascht, dass Fischer ihn ausgerechnet gegen einen Gegenspieler vom Kaliber eines Ezgjan Alioski ins kalte Wasser schmiss.

Doch Petretta, der in dieser Saison bisher auf 15 Einsätze in der 1. Liga Promotion gekommen war und dessen Vertrag am Ende dieser Saison ausläuft, liess dem neunfachen Saisontorschützen keinen Stich. Er spielte abgeklärt und sein Stellungsspiel verriet eine gewisse taktische Reife. Dass er sich offensiv zurückhielt, war angesichts des Leistungsausweises des mazedonischen Nationalspielers verständlich.

Er habe ihm vor dem Spiel gesagt, dass er das machen solle, was er in der Vorbereitung gezeigt hatte, sagte Fischer nach dem 4:0 über Lugano. «Er hat das Geforderte solide umgesetzt, zumal die Aufgabe gegen Alioski nicht einfach war. Er hat natürlich noch Luft nach oben, gerade was die Vorwärtsbewegung angeht.» Fischer war also zufrieden mit dem Super-League-Einstand des Basler Eigengewächses. Gespräche über dessen Vertragsverlängerung stehen auf der Agenda der FCB-Verantwortlichen.

Fischer sieht sich nun in der komfortablen Situation, mit Petretta, Traoré und Riveros gleich drei Kandidaten für die Position des Linksverteidigers zu haben. Überdies hat auch der Ägypter Omar Gaber in dieser Saison – Ende August beim 3:0 in Thun – diesen Job schon mal erledigt. Allerdings nicht so unwiderstehlich, dass er auf links ein ernsthafter Kandidat sein könnte.

Auf jener Position, die in der Neuzeit durch Timothée Atouba (2002–2004) und Kléber (2005–2006) am prominentesten besetzt war. Atouba wurde 50-facher kamerunischer Nationalspieler und stand bei Tottenham, dem HSV und Ajax Amsterdam unter Vertrag. Kléber spielte 20 Mal für Brasilien, die Corinthians, den FC Santos und Hannover 96.

Die meisten anderen, ob Behrang Safari, Naser Alij, Joo-Ho Park, Ronny Hodel, Bruno Berner, Djamel Mesbah, Samuele Preisig, Grégory Duruz oder Philippe Cavero, waren vor allem eines: solide Abwehrspieler.

Das sind auch Traoré, Riveros und Petretta. Der Erfahrenste von ihnen ist Traoré, der in Gabun zweimal in der Startaufstellung der Elfenbeinküste figurierte und auch sonst einiges von der Welt gesehen hat. Bevor er vor zwei Jahren aus Guimarães zum FCB kam, hatte er für Melbourne Victory in Australien gespielt. Sein Vertrag bei Rot-Blau läuft noch bis zum Ende der nächsten Saison.

In dieser Spielzeit ist er in der Super League auf 12 Einsätze gekommen, in der Champions League hat er keine Minute gefehlt. Gespielt hat er mal besser, mal weniger gut und selten auch mal ganz schlecht; auf keinen Fall aber stark genug, um unersetzlich zu sein und Riveros und Petretta keine Chance zu lassen. Zumal diesen die Zukunft gehört. Auch wenn Traoré mit 27 Jahren keineswegs zum alten Eisen gehört.

Das Potenzial Riveros

Der wohl interessanteste der drei Linksverteidiger mit dem vermutlich grössten Potenzial ist Blas Riveros, der vor einer Woche 19 Jahre alt geworden und damit fast ein Jahr jünger als Petretta ist. Nachdem er kurz zuvor sein Debüt in der A-Nationalteam von Paraguay

gegeben hatte, war er im vergangenen Sommer von Olimpia Asunción mit einem Vertrag bis 2021 zum FCB gestossen, kam in der Super League zu vier Einsätzen und in der Youth League zu sechs; in der Champions League wurde er jedoch nicht gebraucht.