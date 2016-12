Am Nachmittag schwamm Leuthard zusammen mit Vize- Champion aus Rio Pieter Timmers, Olympiasieger in der Staffel Fabien Gilot, Staffelweltmeistern und Olympiazweiten Mehdy Metella und Clement Mignon sowie Sahnoune Oussama alle vier Schwimmer repräsentierten den renommierten französischen Club - Cercle des Nageurs de Marseille.

In diesem Feld erreichte Leuthard den hervorragenden fünften Platz in einer Zeit von 48.47 Sekunden. Damit verbesserte der Liestaler Schwimmer um weitere 0.44 Sekunden den Schweizer Juniorenrekord. Mit dieser Zeit führt Leuthard die aktuelle Schweizerbestenliste der offenen Klasse mit fast einer halben Sekunde Abstand an. Die Qualifikation und eine neue Bestzeit von 24.34 Sekunden im A-Finale über 50m Delfin beweist seine Fortschritte auch in dieser Schwimmlage.

Am zweiten Wettkampftag am Sonntag absolvierte der Leistungsträger des Schwimmclub Liestals 100m Delfin und 50m Freistil. In 54.60 im Vorlauf und 54.06 Sekunden im A-Finale schlug Manuel als Fünfter hinter M. Metella, P. Heintz, M.Andrew und Krisztian Takacs an. Die zweite Schweizerbestmarke stellte der KV Lehrling und Athlet des Leistungsförderprogramms des Kantons Baselland im Finale über 50m Freistil auf. In 22.46 Sekunden verbesserte Leuthard seinen eigenen im November in Holland aufgestellten Jahrgangsrekord um 0.03 Sekunden.

Die Organisations-Crew von Swim Cup in Lausanne hat mit dieser Veranstaltung den Schwimmsport als eine hochinteressante Sportart präsentiert und damit grosses Publikum nach Lausanne ins Piscine de Mon-Repos angezogen.