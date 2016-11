Und so chauffierte schliesslich der Sicherheitsverantwortliche des FCB, Fadil Shatri, das «Siegtorduo» sicher zurück nach Basel. «Bus fährt ohne uns ab: Dopingkontrolle. Wenigstens drei Punkte eingefahren», meldete Janko via Twitter.

Im Auto hatte er dann genügend Zeit, sich bei Steffen für das Zuspiel zu bedanken, das ihm das 2:1 ermöglicht hatte. Und Steffen seinerseits konnte Janko von seinem Handspiel erzählen, das Schiedsrichter Nikolaj Hänni in der Nachspielzeit entgangen war und das der schon in der Garderobe weilende Janko vermutlich gar nicht gesehen hatte.

Ja, es war ein ereignisreicher Tag gewesen im Wallis. Der FCB hatte gegen einen aufgeputschten und von 12 000 Walliser Zuschauern unterstützen FC Sion dagegengehalten und mit dem 2:1-Sieg zum achten Mal in Folge ein Ligaspiel im einst so gefürchteten Hexenkessel Tourbillon gewonnen.

Zwar ist den heutigen Schiedsrichtern zu attestieren, in Sion nicht mehr wie in früheren Jahren aus Angst vor den heissblütigen Fans die heimische Mannschaft zu bevorteilen, doch selbstverständlich bedeutet dies noch lange nicht, die Unparteiischen hätten am Sonntag Jankos Offsideposition vor dem 2:1 wie auch Steffens späteres Handspiel nicht sehen können.