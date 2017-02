Massimo Colomba, wie weit ist Djordje Nikolic in seiner Entwicklung?

Djordje arbeitet im Training gut und macht täglich Fortschritte. Aber er hat noch einen langen Weg vor sich. Man darf nicht vergessen, dass er sehr jung ist. Djordje ist Jahrgang 1997 und in ein neues Land gekommen. Jeder braucht eine gewisse Angewöhnungszeit. An die Kultur, das Land, die Sprache, aber auch an die entsprechende Fussballphilosophie.