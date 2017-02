Schon als 15-Jähriger war er aus dem Nachwuchs von Yverdon-Sport zum FC Basel gestossen, hatte hier die Nachwuchsstufen durchlaufen und war 2014 für eine Saison an Biel in die Challenge League ausgeliehen worden.

«Ich gehöre jetzt schon so lange dem FC Basel an, dass es mein grösser Wunsch wäre, bei diesem Verein einmal die Nummer 1 zu werden», sagt der 22-Jährige, dessen Vertrag mit dem FCB im Sommer zwar ausläuft, jedoch eine Option auf eine Verlängerung beinhaltet. Wie realistisch aber sind seine Chancen?

Die unbestrittene Nummer 1 bei Rot-Blau ist derzeit Tomas Vaclik. Weil der Tscheche (Vertrag bis 2021) aber mit konstant guten Leistungen aufwartet, ist es denkbar, dass der 27-jährige Vaclik bald in eine grosse Liga wechselt. Sein aktueller Stellvertreter Germano Vailati wird Mitte dieses Jahres 37 Jahre alt und fällt damit als Nachfolger im FCB-Tor ausser Betracht.

Wie auch Djordje Nikolic (siehe Interview in der rechten Spalte). Die Nummer 3 in der Basler Goaliehierarchie ist zwar 17 Jahre jünger als Vailati, verfügt jedoch nur marginal über Spielpraxis. Dies, weil der Serbe als Spieler aus einem Drittstaat nicht in der zweiten Mannschaft (1. Liga Promotion) eingesetzt werden kann. Zumindest so lange nicht, bis die Swiss Football League zusammen mit dem Staatssekretariat für Migration eine Lösung

gefunden hat.

Um auszuloten, ob Salvis Hoffnungen auf eine Rückkehr zum FCB berechtigt sind, ist Sportdirektor Georg Heitz der richtige Ansprechpartner. «Wir beobachten Mirko natürlich genau. Seine Fortschritte sind sehr erfreulich», sagt Heitz.

«Mirko hat gewiss eine Chance − in welcher Form auch immer. Sein Vertrag wird sich automatisch verlängern. Wir werden dann zusammen mit dem Goalietrainer genau anschauen, was am sinnvollsten ist», sagt Heitz. «Ob vielleicht ein Modell wie einst bei Yann Sommer zum Zuge kommt, der eine Saison lang die Nummer 2 war, ehe er Stammgoalie wurde.»

Mehr allerdings kann und will Heitz zum Thema FCB-Torhüter 2017/18 nicht sagen. «Dafür ist es ganz einfach zu früh. Und auf der Goalieposition spielt mehr als auf jeder anderen der Dominoeffekt eine Rolle», sagt Heitz. Will heissen: Erst wenn Vaclik geht, kommt Bewegung ins Spiel.