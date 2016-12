Ein fast identisches Resultat, nämlich 26:20, erspielten sich zuvor die U18-Damen in der alten Steinlihalle gegen den HV Suhrental und damit erreichten sie den direkten Aufstieg in die Interklasse. Mit im Publikum sass die erste Mannschaft, welche den Match aufmerksam verfolgte. Zwei Stunden später in der neuen Steinlihalle, sassen dann die Damen, bereits in Festtagslaune und hofften mit 310 Zuschauern auf einen weiteren Erfolg an diesem Abend!

Der TV Möhlin trat dezimiert mit zehn Spielern an. Karlo Ladan fehlte wegen einer Fingeroperation, Tin Tokic kuriert ein Augenleiden und Simon Trüssel muss eine Verletzung ausheilen lassen. Yannik Lang stand zudem im Aufgebot der U19 Elite. So begann Möhlin in der Startformation mit Sandro Soder und Maurice Meier am Kreis.

Das erste Tor fiel nach langen zwei Minuten und es dauerte weitere fünf, ehe Yellow per Siebenmeter den Ausgleich herbeiführte. Die Defensivreihen standen beidseits wie ein Bollwerk und die Fricktaler Fehlwurfquote vor dem Tor von Philip Steden steckte noch im Flickwerkmodus.

Erst Marcus Hock verhalf Möhlin in der 12. Spielminute zur 2:1-Führung. Mischa Wirthlin kam danach zu einem Gegenstoss, scheiterte aber am Bein des stark agierenden Steden und erst Oliver Mauron gelang der nächste, dritte Treffer von halb rechts. Mauron überzeugte an diesem Abend mit einer Glanzleistung, traf acht Mal aus nicht immer einfachen Winkeln!

Nach zwanzig Minuten, beim 7:4, sah sich die Heimmannschaft mit zwei Zeitstrafen innerhalb weniger Sekunden konfrontiert, wobei auch Yellow einen Spieler auf die Bank beordern lassen musste. Das hatte unmittelbar wenig Einfluss auf den Spielverlauf, trotzdem verbuchte Möhlin danach schwache Minuten in der offensiven Effizienz und haderte weiter mit einem Ballverlust.

So kam es, dass fünf Minuten vor der Pause, Adam Bakos den Ausgleich zum 7:7 herbeiführte. Oliver Mauron und auch Florian Doormann trugen mit ihren souveränen und individuell herausgespielten Treffern wieder dazu bei, dass die Fricktaler zur Halbzeit doch besser abschnitten (11:9).