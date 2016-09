Die Startphase brachte bereits einen Siebenmeter für Birsfelden. Möhlins Torwart Rok Jelovcan parierte und Marcus Hock erzielte nach ein, zwei tollen Spielzügen, den Führungstreffer. Es war der erste von je neun (!) ausgesprochenen Penaltys auf beiden Seiten, welche an diesem Abend auffallend oft angezeigt wurden.

Die Gäste aus dem Fricktal legten schon mal vor und Birsfelden versuchte ebenso, mit viel Zug aufs Tor ins Spiel zu kommen. Nach acht Minuten Spielzeit erzielten die Hafenstädter durch einen galanten linken Flügeltreffer den Ausgleich (4:4). Und Möhlin landete seinerseits nach genau 13 Sekunden ebenfalls ein sehenswerter Abschluss via Mischa Wirthlin von Linksaussen.

Während Birsfeldens nächsten Abschluss von Jelovcan vernichtet wurde, startete Marcus Hock mit einem ruhigen Aufbau und passte den Ball an den Kreis zu Neuzugang Karlo Ladan, der den zweiten Führungstreffer für seine Mannschaft markierte. In der 14. Spielminute entschieden die Schiedsrichter auf Zeitstrafe gegen Mischa Wirthlin und Möhlin musste in Unterzahl weiterspielen, auch war ihr Spiel in dieser Phase nicht gefeit vor technischen Fehlern und so schaffte es Birsfelden immer knapp hinter Möhlin zu liegen.