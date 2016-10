In der achten Spielminute parierte Jelovcan einen Siebenmeter, blockte auch den nächsten Wurf ab, ehe seine Vordermänner ohne Abwehrmann Maurice Meier, den Pfader zu viel Raum lassen mussten. Die Gäste lagen in der neunten Minute erstmals vorne, erhielten danach einen Siebenmeter zugesprochen und gingen zuerst durch Captain Marcel Hess, dann durch Pascal Vernier in Führung (4:6; 14’). Aber der Heimclub blieb stark im Spiel und sicherte sich mit Oliver Mauron’s Flügeltor den Anschlusstreffer und im nächsten Angriff erneut den Ausgleich durch den erst sechszehnjährigen Yannik Lang.

Pfadi zeigte anschliessend schwache Minuten auf dem Feld. Keeper Rok Jelovcan erwies sich erneut als starker Felsen in der Brandung und parierte beinahe aus allen Lagen! Die Offensive liess sich nicht zweimal bitten und erhöhte wieder auf 10:8 (23’). Die Gäste mussten an Speed zulegen und erwirtschafteten sich bis zur Pause einen knappen Vorsprung.

Spannend bis zum Schlusspfiff

Favorit Pfadi Winterthur wird sich in den Kabinen einiges vorgenommen haben, schliesslich war das Weiterkommen im Cup das erklärte Ziel. Der TV Möhlin liess sich aber nicht so einfach abschütteln und überzeugte das Publikum immer wieder mit sehenswerten Einzelaktionen. Noch in der 41. Spielminute stand es 15:16. Dann erst schien ein Ruck durch die Nati-A-Mannschaft zu gehen und Captain Marcel Hess übernahm gleich selbst das Ruder: Er vollendete einen Penalty, traf danach im Angriff via Flügeltor und schnappte sich später den Ball aus dem Zuspiel der Möhliner, was seinem Team den Drei-Torevorsprung (18:15; 42’) bescherte. Trainer Zoltan Cordas hatte daraufhin Redebedarf und gab weitere Inputs für das letzte Viertel Spielzeit. Trotz guten Ratschlägen wurde Tin Tokic durch die beiden versierten Schiedsrichter abgemahnt, zum dritten Mal bereits, was das Aus für ihn bedeutete.

Später wurden auch Filip Gavranovic und Filip Maros hinaus beordert, letzterer reagierte in der Abwehr mit einem unschönen Halsgriff an Florian Wirthlin. Möhlin erspielte sich in doppelter Überzahl noch zwei weitere Treffer (20:25) und zeigte auch mit dem allerletzten Tor, warum die Zuschauer die Mannschaft heute durchaus ins Herz geschlossen hatten: Karlo Ladan erhielt den Ball nach einer akrobatischen Abfolge von Ballzuspielen, ehe er ihn an Arunas Vaskevicius vorbei ins Tor zaubern konnte. Der TV Möhlin scheidet zwar aus dem Cup aus, hat seine Aufgabe aber bravourös gelöst!

Möhlin mit: Jelovcan (16/37), Bamert (3/7); Buholzer (1), Doormann (7), Meier, Soder (1), Trüssel, Lang (1), Caminada, Ladan (3), Tokic, Mauron (1), Wirthlin M. (3), Wirthlin F. (2).