Diesen Samstag absolviert der RTV sein zweites Heimspiel und trifft dabei auf Pfadi Winterthur. Die Partie beginnt um 17:00 Uhr in der Sporthalle Rankhof in Basel. Die Zürcher reisen als Zweitletzte nach Basel, dürfen jedoch in keinster Weise unterschätzt werden. Der RTV strebt nach der klaren 21:39-Niederlage in Thun seinen zweiten Heimsieg an, um seinen Platz in der Spitzengruppe zu festigen.