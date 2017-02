Die Stabhochspringerinnen Lea Bachmann und Pascale Stöcklin (LAS Old Boys Basel / Goldwurstpower Sprungteam) nahmen am Freitag am internationalen «VECTIS indoor Meeting» in Luxemburg teil.

Für die Goldwurstpower-Athletinnen verlief der Wettkampf erfreulich: Beide übersprangen 4.05 Meter und erfüllten mit dieser Höhe die Limite für die «Jeux de la Francophonie». Die «Jeux de la Francophonie» werden im Sommer 2017 in Abidjan (Elfenbeinküste) stattfinden.

Lea Bachmann realisierte mit 4.05 Metern eine neue Saisonbestleistung und klassierte sich auf dem 3. Rang. Pascale Stöcklin belegte aufgrund eines Fehlversuches auf 4.05 Metern den vierten Schlussrang.

Nächste Woche steht die Schweizermeisterschaften der Aktiven in Magglingen auf dem Programm der jungen Baslerinnen, wo es um die Jagd nach Medaillen geht.