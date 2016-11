Der Rasen auf dem Sportplatz Buchlern war eine Zumutung: Die vielen mit Sand übersäten Löcher liessen ein schönes Kurzpassspiel kaum zu. «Wir hatten praktisch keinen Halt auf dieser hohen Sandschicht», erklärte Pascal Rietmann nach der Partie. Aber die Old Boys kamen besser damit zu Recht wie der Aufsteiger aus Zürich. So galt es in der ersten Partie der Rückrunde für beide Teams mit viel Kampf Druck zu erzeugen. Und dies gelang den Baslern besser.

Nach einer knappen Viertelstunde setzte Tiago Lopes nach einem Fehlpass gut nach, der Ball gelang über Pascal Rietmann zu Dario Terzic, welcher mit einem platzierten Flachschuss in die linke Ecke die Führung für die Old Boys erzielte. Der Kroate, welcher als hängende Spitze zum Zug kam, befindet sich in blendender Verfassung und kommt in den letzten fünf Partien auf fünf Treffer. Ebenfalls treffsicher ist momentan Onur Akbulut. Der Kapitän erzielte kurz vor der Pause per Elfmeter das 2:0 und markierte so sein achtes Saisontor. Zuvor wurde Dario Terzic im Strafraum gefoult.

«Ein hochverdienter Sieg»

Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte hätte Serkan Korkmaz sein erstes Tor für die Gelbschwarzen erzielen können, sein Schuss ging jedoch knapp am United Tor vorbei. Die Zürcher suchten danach den Anschlusstreffer, konnten aber erst in der Nachspielzeit reüssieren, als Dein Barreiro einen Elfmeter verwertete. Es blieb jedoch beim 2:1 für OB, welche somit einen wichtigen Schritt weg von Abstiegsplätzen machen. Für Pascal Rietmann war der Sieg verdient:«Wir waren kämpferisch wie auch spielerisch überlegen, alles in allem ein hochverdienter Sieg.» Im letzten Spiel vor der Winterpause treffen die Old Boys nächsten Samstag auf den Tabellenzweiten Rapperswil-Jona (16.00, Schützenmatte).