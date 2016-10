Gegen die Zuger konnte OB in den bisherigen drei Promotion-League-Partien nie gewinnen. Am Samstag war die Möglichkeit eines erstmaligen Punktgewinns gegen Cham intakt. Die Old Boys spielten gut mit und hatten ähnlich grosse Spielanteile. Aber wie so oft kassierte OB unnötige Gegentore. Das 0:1 in der 24. Minute fiel durch einen Standard: Scherer traf nach einer Ecke auf den ersten Pfosten per Kopf, OB-Stürmer Sudar kam zu spät.

Und die Vorentscheidung gleich nach der Pause zu Ungunsten der Gelbschwarzen war noch unnötiger: Loic Limanajs versuchter Rückpass an Goalie Klaus geriet zu kurz, Scherer fing die Kugel ab und spielte sie zu Cyrill Gasser, der trocken zum 2:0 traf. Immerhin kamen die Old Boys nochmals heran: Onur Akbulut verwertete nach einer Stunde einen Elfmeter, nachdem Sudar im Strafraum von Sturzenegger gefoult wurde. Doch zu mehr reichte es nicht.

Rotationen im Kader

Elf Spiele, neun Punkte und der vorletzte Rang in der Tabelle, wie fest sitzt OB-Trainer Samir Tabakovic noch im Sattel? «Der Trainer ist kein Thema», erklärte Sportchef Rafet Öztürk nach der Partie kurz und knapp. Und tatsächlich war der Quartierklub in den vergangen Jahren nicht bekannt für überhastete Wechsel bei den Übungsleitern.

Zudem haben die vier Teams vor den Abstiegsrängen nur gerade zwei respektive drei Punkte Vorsprung auf OB, weswegen es noch keinen Grund zur Nervosität geben sollte. Dennoch gab es bereits Rotationen bei den Old Boys: Der aus Serbien gekommene Slobodan Novakovic (8 Spiele/1 Treffer) ist nicht mehr im Kader der Gelbschwarzen.

Neu dabei ist hingegen Nemanja Petrovic, der letzte Saison bei der U21 der Grasshoppers spielte und zuletzt kurzzeitig bei Seefeld in der 1. Liga aktiv war. Der 19-Jährige kam gegen Cham bereits zu einem Teileinsatz. Nächste Woche trifft OB am Samstag auf Köniz, einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf (16.00, Schützenmatte).