Die SG Zürich wurde an der Nationalliga-A-Schlussrunde der Schweizerischen Mannschaftsmeisterschaft (SMM) in Carouge zum 25. Mal Meister. Nach dem 5:3-Sieg gegen Luzern in der 8. Runde genügte dem Rekordchampion in der Schlussrunde ein 4:4-Unentschieden gegen Genf zur Sicherung des Titels. Silber ging an das punktgleiche Winterthur, das die Sensation nur wegen der geringeren Anzahl Einzelpunkte verpasste. Bronze holte Riehen.

Drei Monate nach seinem Sieg an den Schweizer Einzelmeisterschaften machte Noël Studer sein Team auch zum Mannschaftsmeister. Neun Tage vor seinem 20. Geburtstag remisierte der Internationale Meister beim Stand von 3½:3½ nach 70 Zügen gegen Genfs GM Gilles Mirallès und sicherte Zürich damit das zum Titelgewinn nötige Unentschieden. Es ist dies der erste Titel für die Zürcher, die im Vorjahr Zweiter geworden waren und die für die Doppelschlussrunde eigens die frühere Weltmeisterin GM Alexandra Kosteniuk hatten einfliegen lassen, seit sechs Jahren.

22 Stunden nach dem 5:3-Sieg gegen das ohne seinen Topspieler GM Robert Hübner angetretene Luzern reichte Zürich ein Unentschieden gegen Titelverteidiger Genf, weil das einen Punkt zurückliegende Winterthur gegen Bodan Kreuzlingen den für den Meisterpokal nötigen 7:1-Sieg nicht realisieren konnte. Die wie Zürich in dieser Saison ungeschlagen und in der Doppelschlussrunde ebenso wie Riehen zweimal siegreich gebliebenen Winterthurer gewannen nur knapp mit 4½:3½ und realisierten mit Rang 2 das beste Resultat seit 1981, als sie letztmals Meister wurden. Auf den 3. Platz kam Riehen, das den Match um Bronze gegen Luzern klar mit 5½:2½ gewann.

Bereits vor dem letzten Durchgang entschieden war der Abstiegskampf. Echallens (nach zwei Jahren) und Solothurn (auf direktem Weg) steigen in die Nationalliga B ab. Beide verloren in der 8. Runde ihre entscheidenden Duelle gegen mitgefährdete Teams. Solothurn mit 3:5 gegen Aufsteiger Bodan Kreuzlingen (das sich im dritten Anlauf erstmals in der Nationalliga A halten konnte). Echallens nach einem dramatischen Match, in dem jeder Ausgang möglich war, ebenfalls mit 3:5 gegen Réti Zürich. 2015 waren die Waadtländer, die in der Schlussrunde wenigstens noch gegen Wollishofen gewannen (4½:3½), die NLA-Überraschungsmannschaft, als sie aus den drei ersten Runden das Punktemaximum holten.

Mit Mendrisio (vorzeitiger Sieger der Ostgruppe) steht ein Aufsteiger aus der Nationalliga B bereits fest. Wer die Tessiner begleiten wird, entscheidet sich am übernächsten Wochenende. Mit Neuenburg (11 Punkte nach 7 Runden), Schwarz-Weiss Bern II (10), Trubschachen (10), Nyon (9) und Bern (9) können sich in der NLB-Westgruppe noch fünf Teams Chancen ausrechnen.

Der für Wollishofen spielende FM Luca Kessler holte mit 5½ Punkten aus neun Partien seine dritte IM-Norm nach je einer beim Open Liechtenstein 2013 und 2014. Damit bekommt er definitiv den Titel eines Internationalen Meisters zugesprochen, da er die 2400-ELO-Marke bereits übersprungen hat. Der 19-jährige Österreicher schrammte nur knapp an einer Grossmeister-Norm vorbei. Hätte er in der Schlussrunde den 88 ELO weniger aufweisenden FM Gabriele Botta geschlagen, hätte es ihm zu seiner ersten GM-Norm gereicht.

Mit FM Marco Gähler, der ebenfalls 5½ aus 9 totalisierte, holte ein zweiter Wollishofer Spieler seine dritte IM-Norm. Die erste hatte der 27-jährige Zürcher an der Studenten-Weltmeisterschaft 2010 in Zürich, die zweite in der SMM 2013 geschafft. Um den Titel eines Internationalen Meisters zu bekommen, muss er im Ranking des Weltschachbundes FIDE noch die 2400-ELO-Grenze knacken. In der aktuellen Liste steht er bei 2360.

Fast hätte es auch FM Jonathan Rosenthal zu seiner zweiten IM-Norm gereicht. Der 24-jährige SG-Zürich-Spieler stand nach acht Runden mit 3 aus 5 aus der Nationalliga B und 3 aus 3 (!) in der Nationalliga A zu Buche. Weil die SMM als ein Turnier gilt und Kombi-Normen NLA/NLB möglich sind, benötigte er in der letzten Runde gegen IM Hung Fioramonti lediglich noch ein Unentschieden. Doch Jonathan Rosenthal verlor die Partie nach einem groben Fehler.

Erfolgreichster Punktesammler war Christian Bauer. Der für die SG Zürich spielende 39-jährige französische Grossmeister totalisierte 8 Punkte aus neun Partien. IM Clovis Vernay (Genf) kam als Zweitbester auf 7 aus 9. GM Lothar Vogt, IM Werner Hug (beide Zürich), GM Florian Jenni, Dennis Kaczmarczyk (beide Winterthur), IM Roland Lötscher (Luzern) und IM Ioannis Georgiadis (Riehen) holten je 6½ aus 9.