Sie geben bei jedem Wettkampf ihr Bestes, auch wenn es regnet oder die Pisten und Loipen zu Matsch geworden sind. «Es ist für mich unbeschreiblich, meinen Sohn hier zu erleben. Er ist wie neu geboren und spürt genau, dass er hier akzeptiert und respektiert wird, dass seine Leistungen zählen und er von so vielen Fans bejubelt wird.», freut sich eine Mutter.

Mehr als Sport

Auch neben den Wettkämpfen waren die Games für die 48 Schweizer Athleten ein Erlebnis. «World Winter Games von Special Olympics sind viel mehr als Sport. Es geht um die Integration und die Wertschätzung dieser speziellen Athletinnen und Athleten, es geht um grenzenlose Kommunikation zwischen den Nationen und um das Miteinander von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung», sagt der ebenfalls mitgereiste Bruno Barth, Geschäftsleiter von Special Olympics Switzerland.

Ein sehr gutes Beispiel dafür war das Programm «Schule trifft Special Olympics». Jedem Land wurde im Vorfeld eine Schulklasse zugeteilt – von Erstklässlern bis zu Berufsschülern oder Gymnasiasten. Diese Schüler bereiteten sich zuerst in der Klasse vor, lernten Hintergründe und Vision von Special Olympics kennen und waren schliesslich als Fanteam für das entsprechende Land vor Ort – im Falle der Schweiz mit Schweizer Flaggen, einem Lied für die Athleten und selbstgestalteten Geschenken.

Ein ganzer Bus mit rund 70 Personen war vom fast 3 Stunden entfernten Ilz angereist, inklusive Schuldirektorin und Bürgermeister, um die Schweizer Athleten einen Tag lang lauthals anzufeuern.

Herausragende Leistungen des Team Switzerland

Bei jeder Disziplin, in der die Athleten an World Games antreten, wird jeweils am Vortag ein Divisioning durchgeführt. Hier absolviert der Athlet sein Rennen oder spielt das Team seine Matches wie im Ernstfall. Aufgrund der Divisioning-Resultate werden alle Sportler anschliessend in kleine, homogene Leistungsgruppen eingeteilt, die aus minimal 3 und maximal 8 Athleten bestehen.

Dies gewährt faire und spannendere Wettkämpfe, denn in den Finals tritt man schliesslich nur noch gegen ungefähr gleichstarke Gegner an. Die Schweiz hatte Teilnehmer in den verschiedensten Leistungsgruppen und kann durchwegs stolz auf die erzielten Resultate sein. Konzentriert und motiviert haben sie ihre Wettkämpfe absolviert und insgesamt 9 Gold, 14 Silber und 9 Bronzemedaillen geholt.

Aber auch die Athleten, bei denen es nicht ganz aufs Podest gereicht hat, haben uns mit ihrer Freude gezeigt, worauf es ankommt: Es spielt keine Rolle, ob man am Ende gewinnt. Was zählt, ist die Gewissheit sein Bestes gegeben zu haben. Und selbstverständlich wurden auch sie gebührend dafür gefeiert.