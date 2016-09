Im vierten Pflichtspiel innert elf Tagen begann der RTV stark und führte nach sieben Minuten 4:1 und nach zehn Minuten 6:3. Danach geriet das Heimteam jedoch aus dem Tritt, blieb während acht Minuten ohne Treffer, was Pfadi Winterthur konsequent ausnützte und zunächst auf 9:7 und bis zur Pause gar auf 15:10 davon zog.

In der zweiten Halbzeit verwaltete Pfadi Winterthur den zuvor erarbeiteten Vorsprung effizient und hielt den RTV weitgehend auf Distanz. Kurz spannend wurde es nochmals zwischen der 37. und der 43. Minute, als der RTV von 13:20 auf 17:20 verkürzen konnte. Näher kamen die Basler jedoch nicht mehr heran.

Auffälligste Spieler auf dem Platz waren RTV-Aufbauer Bruno Kozina (10 Tore, allerdings aus 18 Versuchen) sowie Pfadi-Kreisläufer Filip Gavranovic mit acht Toren aus acht Versuchen – speziell ihn bekam die RTV-Defensive nie in den Griff.

Nach dieser Niederlage ist der RTV in der Rangliste ins breite Mittelfeld abgerutscht. Nächster Fixpunkt ist am kommenden Samstag, 24. September 2016 (19:30 Uhr), das Auswärtsspiel beim amtierenden Schweizermeister und Champions-League-Teilnehmer Kadetten Schaffhausen. Sein nächstes Heimspiel bestreitet der RTV am Mittwoch, 28. September (20:15 Uhr), gegen den HC Kriens-Luzern.