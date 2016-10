Die Clubleitung des Handball-NLA-Vereins RTV 1879 Basel hat kurzfristig auf die Verletzungsmisere der letzten Wochen reagiert und mit dem ehemaligen französischen Nationalspieler Damien Waeghe kurzfristig und per sofort einen neuen Spieler verpflichtet (auch dank den hervorragenden Kontakten von RTV-Assistenztrainer Patrice Kaufmann nach Frankreich).

Damien Waeghe (31) ist 198 cm gross, 84 kg schwer und spielt als Linkshänder auf der Position des rechten Aufbauers. Zuletzt stand er beim französischen Zweitligisten Mulhouse unter Vertrag, welcher dieser Tage Konkurs anmelden musste. Waeghe erhielt beim RTV 1879 Basel vorerst einen Vertrag über drei Monate bis Ende Jahr. Damien Waeghe bestritt in seiner Karriere vier Spiele für die französische Nationalmannschaft.

Für den RTV 1879 Basel war Waeghe bereits am Samstag, 8. Oktober 2016, im wichtigen Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn BSV Bern Muri spielberechtigt und erzielte bei der klaren 18:31-Niederlage aus acht Versuchen zwei Tore.

Mit dem RTV zum Megaspiel Schweiz - Deutschland

Am Samstag, 5. November 2016, trifft die Schweizer Männer-Handball-Nationalmannschaft im Rahmen der Europameisterschafts-Qualifikation auf den amtierenden Europameister Deutschland. Diese prestigeträchtige Partie wird um 17:45 Uhr im Zürcher Hallenstadion angepfiffen, und zwar vor über 10'000 Zuschauern - und somit in einem garantiert stimmungsvollen Hexenkessel. Der RTV organisiert eine Reise an dieses Spiel des Jahres. Im Schnäppchen-Preis von 60 Franken sind die Fahrt in einem Extrabus sowie das Eintrittsbillet (guter Sitzplatz) inbegriffen. Die Anzahl Plätze ist beschränkt, dr "Schnäller isch dr Gschwinder".