In einer mehrheitlich zerfahrenen Partie blieb der RTV nach einem schwachen Start (4:7 nach elf Minuten) stets einigermassen in Tuchfühlung mit dem Gegner und lag vier Minuten vor der Pause nur knapp (11:12) in Rückstand. Danach erzielte St. Otmar drei Tore in Serie und der RTV lag zur Halbzeit 12:15 im Hintertreffen.

In den ersten fünf Minuten der zweiten 20 Minuten ging dann beim RTV praktisch gar nichts und St. Gallen zog innert Kürze auf 20:13 davon. Danach war die Partie so gut wie entschieden. Dem RTV mangelt es nach den zahlreichen Misserfolgen der letzten Wochen sichtlich an Selbstvertrauen und einem dringend benötigten Erfolgserlebnis. Dazu kam auch in dieser Partie eine ungenügende Chancenauswertung.