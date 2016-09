Im dritten Auswärtsspiel innert gerademal acht Tagen fehlte es dem RTV neben anderem schwergewichtig an Kraft und Konzentration. Die Mannschaft von Trainer Joop Fiege konnte lediglich in den ersten Minuten einigermassen mithalten, agierte in der Folge reichlich kopflos und hatten an diesem Abend gegen einen klar besseren Gegner keine Chance.

Somit kassierte der RTV nach einem grandiosen Meisterschafts-Auftakt im vierten Saisonspiel die erste Niederlage, befindet sich aber in der Tabelle nach wie vor in der Spitzengruppe.

Die ersten 30 Minuten waren gleichbedeutend mit der schwächsten Halbzeit der bisherigen Saison. Der RTV fand kaum zu seinem Spiel und sah sich bereits zur Pause sehr deutlich (9:21) im Rückstand. Joop Fiege liess nicht unversucht, nahm in den ersten 24 Minuten zwei Time-Outs, konnte aber auch keine Wende erwirken. Der Rest war für die Berner Oberländer Formsache und für den RTV Schadensbegrenzung.

Für die Basler gilt es nun, diese Niederlage so rasch wie möglich wegzustecken, sich auf die in den ersten Spielen hervorragend gezeigten Tugenden zu besinnen und den Blick konsequent nach vorne zu richten.

Nächster Fixpunkt ist – nach drei Auswärtsspielen in Serie - am kommenden Samstag, 17. September 2016, das Heimspiel gegen Pfadi Winterthur (17:00 Uhr, Sporthalle Rankhof Basel). Es handelt sich um ein Doppel-Heimspiel. Ab 14:30 Uhr bestreiten die NLA-Frauen von ATV/KV Basel ihr Heimspiel gegen Rotweiss Thun.